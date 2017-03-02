فلسطينيتان وعُماني يتأهلون للمرحلة الثانية من أمير الشعراء

أبوظبي (الاتحاد)

يوم أمس الأول (الثلاثاء) كانت ليلة «أمير الشعراء» الثانية، فبعد أسبوع من الانتظار والترقب، انضم للشاعر المصري حسن عامر الذي أهّلته لجنة التحكيم في الحلقة الأولى، كل من ناصر الغساني من سلطنة عُمان، حيث منحه الجمهور واللجنة معاً ما نسبته 73%، وكذلك آلاء القطراوي من فلسطين التي حصلت على 49%، في حين غادرت لطيفة الحساني من الجزائر أجواء المنافسات بـ47%.

صحيح أن كل واحد من الشعراء الثلاثة تمنّى أن يصبح فارس شعرٍ، لكن التمنّي وحده لم يكن كافياً، فكل صوت من أصوات الجمهور شكّل فرصة لنجاةِ وانتقال شاعرين فقط إلى المرحلة التالية من المسابقة التي انتظرها شعراء الموسم السابع، مثلما انتظر كل محب للشعر «الأمير» عبر قناتي الإمارات وبينونة.

استمر التنافس ليلة أمس بين أربعة شعراء آخرين، أفضى انتظارهم بعد منافسة رائعة إلى تأهّل عبلة جابر من فلسطين، إذ حصلت على أعلى درجات اللجنة التي منحتها 47.5 من أصل 50، منتقلةً بذلك إلى المرحلة الثانية، ثم حلت بعدها هاجر عمر من مصر بحصولها على 44.5، تلاها علي العبدان من الإمارات بحصوله على 43.5، ثم قيس قوقزة من الأردن بدرجات وصلت إلى 43. وبتأهل جابر، ما على بقية المتنافسين إلا انتظار أسبوعٍ من ترقب الأصوات التي ستحسم النتيجة لصالح شاعرين فقط.

مُقدّما البرنامج د. نادين الأسعد ومحمد الجنيبي رحبا بأعضاء لجنة التحكيم، ممثلة بكل من د. علي بن تميم، ود.عبدالملك مرتاض، ود. صلاح فضل، وبنجوم سهرة الشعر أيضاً، فشاعران وشاعرتان صعدوا إلى خشبة مسرح «شاطئ الراحة»، ليضيفوا ألقاً جديداً إلى المكان، ومتعة لمتذوقي الشعر. أما الأبيات التي كان على فرسان الحلقة مجاراتها وزناً ومعنى، فهي للشاعرين الأمويين جميل بثينة وجرير.