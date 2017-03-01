مؤلفون بريطانيون يشاركون في جلسات «التوجه العلمي»

دبي (الاتحاد)

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن رعاية سلسلة جلسات «التوجه العلمي»، المقامة على هامش فعاليات «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، الذي يُعد أضخم فعالية في الشرق الأوسط للكلمة المكتوبة والمقروءة. ويأتي ذلك ضمن إطار برنامج «عام التعاون الإبداعي بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة UK/‏‏‏UAE ٢٠١٧»، الذي يحتفي بالتبادل الثقافي والروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

تكمن الرؤية الرئيسة لـ «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، المقام خلال الفترة 3-11 مارس، في إلهام أولئك الأشخاص الذين لا يقرؤون من أجل المتعة ودعوة أبرز الكتّاب والمؤلفين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تحفيز حب القراءة عاماً تلو الآخر. وفي نسخة هذا العام، تستضيف سلسلة جلسات «التوجّه العلمي» عدداً بارزاً من المؤلفين البريطانيين المعروفين هم إيميلي غروسمان، ولوسي هوكينغ، وجو مارشانت وبين ميلَر، حيث سيترأسون جلسات عائلية مفعمة بأجواء فكاهية تتطرق إلى العلوم من منظور الابتكار والتكنولوجيا والطب.

ويُعد «عام التعاون الإبداعي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات UK/‏‏‏UAE ٢٠١٧» برنامجاً متميّزاً للتبادل الثقافي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى الاحتفاء بالعلاقة طويلة الأمد التي تجمع بين البلدين وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية الممتدة بينهما. ويحظى هذا البرنامج بدعم من «حملة بريطانيا العظمى»، ويُقام على مدار العام 2017 حيث يتخلله العديد من الفعاليات.