زايد بن سلطان بن خليفة يفتتح معرض «روائع الفن العربي» في باريس

باريس (وام)

افتتح الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، فعاليات معرض «روائع الفن العربي الحديث والمعاصر»، وذلك في معهد العالم العربي بباريس الإثنين الماضي.

حضر الافتتاح سعادة معضد حارب مغيير الخييلي سفير الدولة لدى فرنسا، وجاك لانج مدير معهد العالم العربي، وسلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون.

ويضم المعرض أكثر من 80 عملًا فنياً من مقتنيات «بارجيل»، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وتمتلك واحدة من أكبر وأهم مجموعات الفن العربي الحديث والمعاصر.

ويستكشف المعرض - الذي يتولى الإشراف عليه القيمان فيليب فان كوتيرين المدير الفني لمتحف «إس إم إيه كيه» بلجيكا، وكريم سلطان من مؤسسة بارجيل للفنون - إجراءات إقامة المعارض والدور الذي تلعبه مجموعة ما من المقتنيات الفنية في بناء تاريخ الفن، مع التركيز على الفن العربي الحديث والمعاصر. وسلط معرض روائع الفن العرب الحديث والمعاصر الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المجموعة في الارتقاء بالأعمال الفنية التي تتضمنها إلى مرتبة التحفة.

واختيرت الأعمال الفنية المشاركة في المعرض بعناية شديدة بمعزل عن المكانة الفنية أو التاريخ الوطني والثقافي، ونتيجة لذلك اعتمد النهج التنظيمي للمعرض على إعادة بناء الشروط ضمن المؤسسات على غرار «مؤسسة بارجيل للفنون»، التي تولي الأهمية لطريقة العرض، وحفظ العمل الفني، والتأثير الشخصي.

ويتوزع المعرض على غرفتين، إحداهما تضم أعمال الفنانين البارزين في المجموعة، وفق طريقة العرض النموذجية المتبعة في المتاحف، غرفة بيضاء مكعبة الشكل، والثانية تركز على طريقة عرض «الغرف الخلفية» للمتحف، بينما تظهر الأعمال الفنية في الغرفة الثانية، وكأنها موضوعات للدراسة ما يعطى المشاهد شعوراً نادراً من الألفة إزاء هذه الأعمال.

وتشمل قائمة الفنانين البارزين المشاركة أعمالهم في المعرض: عادل عبد الصمد، حسن شريف، محمد شرقاوي، مروان قصاب باشي، وقادر عطية، رشيد قريشي، شفيق عبود، عاصم أبو شقرا، شاكر حسن السيد، وأشرف طولوب وإيتيل عدنان، وغيرهم من الفنانين.