العروبة «الوصيف» يتحدى بني ياس «المتصدر»

عماد النمر (الشارقة)

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، حيث تقام 6 مباريات تبدأ في توقيت واحد عند الرابعة وخمسين دقيقة عصراً، وذلك بعد التعديل الذي قررته لجنة المسابقات بترحيل مباريات أمس لتقام جميع المباريات اليوم، لمنح الفرصة للجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني في نهائي خليجي23 أمس.

وتشهد الجولة ثلاث مواجهات قوية تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، تجمع بين المتصدر بني ياس مع الوصيف العروبة، والفجيرة الثالث مع مصفوت، وديربي الشارقة بين الحمرية واتحاد كلباء، وهي مباريات قد تحدد ملامح المسابقة خلال المرحلة المقبلة، نظراً لتقارب النقاط بين رباعي المقدمة.

وفي أهم مباريات الجولة يستضيف الوصيف العروبة (الثاني برصيد 16 نقطة) نظيره المتصدر بني ياس (الأول برصيد17 نقطة) في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، ويسعى صاحب الأرض والجمهور لمواصلة مسيرته الناجحة التي لم تشهد أية خسارة منذ بداية المسابقة، وتحقيق فوز يضمن له الصدارة منفرداً.

ويعتمد مدرب العروبة الكرواتي روديون كاسنين على لاعبيه المحترفين الأردني أحمد سمير هداف الفريق، والبرازيلي ريكاردو الذي خاض أول لقاء له مع العروبة الجولة الماضية وسجل هدفاً، إلى جانب المخضرمين نواف مبارك وبشير سعيد وياسر مطر الذي يظهر للمرة الأولى مع الفريق بعد التعاقد معه.