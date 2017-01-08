حميد المزروعي يحلق بكأس سباق محمـد بن راشد للقدرة

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق النسخة العاشرة لكأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كلم «فئة ثلاثة نجوم»، والذي أقيم في ختام مهرجان سموه للقدرة «فئة ثلاثة نجوم»، أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 273 فارساً وفارسة، ونخبة من أفضل فرسان القدرة العالميين وفرسان الإمارات والعالم العربي ودول الخليج يمثلون 40 دولة.

وتوج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفارس حميد مطر راشد المزروعي على صهوة «رجاس» لإسطبلات «إم 7» بالكأس.

وشهد السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، كما حضر السباق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وشارك في مراسم التتويج الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، ومحمد عيسي العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، وخوان كارلوس كابيلي، وباتريك عون ممثلاً للونجين.