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الدولار يرتفع بفضل آمال رفع أسعار الفائدة
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تاريخ النشر: الخميس 02 مارس 2017

لندن (رويترز)

ارتفع الدولار لأعلى مستوى له في سبعة أسابيع أمس حيث طغت إشارات من اثنين من كبار صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر على أول خطاب للرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس.

وقال وليام دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، وأحد المصوتين الدائمين في لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأميركي والحليف المقرب من رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين إن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية «أصبحت أكثر إلحاحا».

وقال جون وليامز رئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي إن النظر في زيادة أسعار الفائدة كأحد الاحتمالات الواردة بات أمرا جديا في اجتماع مارس في ظل التوظيف الكامل والتضخم المتسارع.

وأصيبت التوقعات التي سادت أمس الثلاثاء بأن ترامب سيعلن عن تفاصيل بشأن خطته لتحفيز الاقتصاد والتي دفعت الدولار لتسجيل مكاسب ضخمة في نوفمبر بخيبة أمل إلى حد كبير.

وفي خطاب يتناقض مع لهجته المتشددة خلال حملته الانتخابية قال ترامب إنه منفتح على إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة وتعهد بتخفيضات ضريبية هائلة لصالح الطبقة المتوسطة لكنه لم يذكر المزيد. ... المزيد
     
 

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