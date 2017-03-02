فيتش: الاقتصاد المصري يواصل استعادة توازنه

القاهرة (رويترز)

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017.

وقالت فيتش في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه إن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018.

واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر وبما يزيد أكثر من عشرة مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو 2016.

وارتفع الجنيه المصري 20% أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر.