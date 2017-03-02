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قبل عام زاخر بالتحديات

فيتش: الاقتصاد المصري يواصل استعادة توازنه
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تاريخ النشر: الخميس 02 مارس 2017

القاهرة (رويترز)

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017.

وقالت فيتش في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه إن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018.

واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر وبما يزيد أكثر من عشرة مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو 2016.

وارتفع الجنيه المصري 20% أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر.

وتقول فيتش إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة. ... المزيد
     
 

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