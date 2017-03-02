النفط يرتفع مع التزام «أوبك» بتعهدات خفض الإنتاج

عواصم (وام - رويترز)

عوض النفط الخسائر التي تكبدها في التعاملات أمس المبكرة في الوقت الذي بات فيه المستثمرون واثقين من التزام أوبك الصارم بتعهداتها بخفض الإنتاج رغم مؤشرات على أن زيادة الإنتاج الأميركي تكبح المكاسب.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضت إنتاجها النفطي للشهر الثاني في فبراير لتعزز أوبك معدل التزامها المرتفع بالفعل إلى نحو 94%.

وساهمت تخفيضات ضخمة قامت بها السعودية وأنجولا في تعويض التزام أقل من قبل الأعضاء الآخرين الذين وافقوا على تقييد إنتاجهم.

وبحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 27 سنتا إلى 56.78 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 18 سنتا إلى 54.19 دولار للبرميل.