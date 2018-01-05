مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ينطلق غداً

الاتحاد (الذيد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق صباح الغد، مهرجان سموه لسباقات الهجن العربية الأصيلة في نسخته السابعة بميدان الذيد في الشارقة والذي يقام على مدار 5 أيام تتنافس خلالها نخب الأصايل من المطايا المشاركة على نيل الناموس في المهرجان.

ويعد المهرجان واحداً من الأحداث التراثية التي باتت أساسية على أجندة سباقات الهجن في الدولة منذ عام 2012 والذي شهد إقامة النسخة الأولى بمنطقة السوان بإمارة رأس الخيمة، حيث يقام المهرجان في مختلف إمارات الدولة، وكانت الانطلاقة التي أرست الدعائم والأسس التي من خلالها مضى المهرجان عاماً تلو آخر بتواجد وحضور كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون.

وفي عام 2013 كانت الرحلة الثانية للمهرجان في منطقة اللبسة بإمارة أم القيوين واستمرت النجاحات من خلال المشاركة الكبيرة الذي حظي بها المهرجان والتنافس القوي على أرضية الميدان بين الملاك، وفي عام 2014 أصبحت منطقة الذيد بإمارة الشارقة هي المحطة الثالثة لمواصلة النجاحات فتواجد مربوا وملاك الهجن بشكل أكبر وشهدت السباقات منافسة قوية طوال أيام المهرجان حيث تميزت مدينة الذيد بموقعها الجغرافي المتميز، والذي ساهم في مشاركة فاقت التوقعات وعكست الصورة الحقيقية لإقامته من خلال زيادة الترابط بين أبناء الدولة والخليج.

وفي العام 2015 جاءت الدورة الرابعة بمشاركة قياسية من الملاك في ميدان التلة بإمارة عجمان والتي واصل فيها المهرجان تحقيق النجاحات والتطلعات التي ينتظرها ملاك الهجن سواء من التحديات على أرضية الميدان أو اللقاءات التي كانت بين الملاك المشاركين.