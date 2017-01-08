البلوشي والعوبد بطلا تحدي «ضرب التل»

المنطقة الغربية (الاتحاد)

توج مساء أول أمس أبطال صعود وضرب التل، في اليوم الأخير من مهرجان «ليوا - تل مرعب» 2017 الرياضي، والذي أقيم وسط أجواء احتفالية رائعة وتحديات مثيرة تمكن من خلالها بطل الإمارات خالد البلوشي من كسر توقيت صعود التل في فئة ثمانية سلندر جير أوتوماتيك بعد أن حقق زمنا وقدره 6:137 ثانية، ليكسر بذلك الرقم السابق له والذي حققه الموسم الماضي من خلال نفس المنافسات وهو 6:196، وليصل إلى رقم صعب من خلال منافسات صعود التل عبر المسار المخصص لذلك والذي يبلغ طوله 150 مترا.

وتميز اليوم الختامي من المهرجان بالندية والمتعة والإثارة بين المشاركين الـ 34، خاصة مع المنافسة القوية والشرسة في ضرب التل في فئتي الثمانية سلندر أوتوماتيك وستة عادي، واللتان اختتما بهما اليوم الأخير، وسط حضور جماهيري كسر حاجز الـ 40 ألف متفرج.

وتوج الفائزين في الختام محمد حمد عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، والعقيد سهيل سعيد الخيلي مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية وعبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي الغربية الرياضي وحمدان المزروعي مدير النادي، والعقيد حمدان سيف المنصوري نائب مدير مديرية المنطقة الغربية، وحمد بلكور المزروعي وكانت المنافسات قد بدأت من خلال مراسم المحاولة الأولى للفئتين والتي استمرت حتى الحادية عشرة مساء، لتنطلق بعدها منافسات المحاولة الثانية والتي لم تشارك من خلالها كل السيارات بعد أن تعرضت بعض السيارات لأعطال ميكانيكية مختلفة في المحاولة الأولى ليتم استبعادها من المنافسة.

وحل في المركز الأول في فئة ثمانية سلندر مزود خالد البلوشي بعد أن حقق زمنا وقدره 6:137 ثانية، وجاء ثانيا إبراهيم أحمد عكية وإحرازه زمنا قدره 6:627 ثانية، وحلول جاسم محمد آل علي ثالثا بزمن 6:772 ثانية.