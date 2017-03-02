نتائج الأعمال تدفع الأسهم الأوروبية للصعود

لندن (رويترز)

صعدت الأسهم الأوروبية أمس، حيث عززت نتائج أعمال تحركات أسهم معينة فيما كان قطاع الموارد الأساسية الأفضل أداء ضمن القطاعات بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتخصيص تريليون دولار لمشروعات البنية التحتية في أول خطاب له أمام الكونجرس.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.75% وفاق أداء مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي باقي المؤشرات وزاد كل منهما بنسبة 1%. وزاد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.4 %.

واستمرت وتيرة عقد الصفقات في المنطقة حيث صعد سهم بانكو ساباديل -خامس أكبر البنوك الإسبانية وأحد أكبر الأسهم الرابحة- 3.4 % بعدما قال إنه باع وحدة التجزئة التابعة له في فلوريدا إلى ايبريابنك كورب مقابل مليار دولار.

وارتفع سهم شركة مونسلر الإيطالية للأزياء الفاخرة الذي كان من ضمن أعلى الأسهم الرابحة 4.4 بالمئة بعدما حققت الشركة زيادة 18 % في مبيعاتها لعام 2016 بدعم المبيعات في كوريا والصين والولايات المتحدة.

وكان سهم شركة كوفيسترو الألمانية للبلاستيك الخاسر الأكبر وتراجع بنسبة 7.8 % واتجه نحو أسوأ أداء يومي له على الإطلاق بعد إعلان شركة باير العملاقة للصناعات الدوائية والكيماويات أنها ستخفض حصتها في الشركة من 64.2 % إلى 53.3 بالمئة ليصل سعر سهم كوفيسترو إلى 66.50 يورو.

كما كان سهم شركة مان جروب البريطانية لصناديق التحوط ضمن الأسهم الأسوأ أداء وانخفض 6.8 % بعد إعلان نتائجها. وقالت الشركة إن إجمالي الأصول زاد 3% في عام 2016 رغم ضعف أداء بعض الصناديق تسبب في انخفاض الدخل من الرسوم.