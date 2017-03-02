نشاط مصانع منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة في 6 سنوات

عواصم (وكالات)

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل في فبراير أسرع وتيرة له في نحو ست سنوات في ظل تراجع اليورو الذي دعم الطلب على الصادرات.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 55.4 نقطة في فبراير مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2011 مقارنة مع 55.2 في يناير.

وجرى تعديل القراءة النهائية بالخفض قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 55.5 نقطة لكنها تظل أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقفز مؤشر يقيس الإنتاج -ويدخل في المؤشر المجمع لمديري المشتريات التي ستعلن قراءته الجمعة الماضي إلى 57.3 نقطة وهو أعلى مستوى أيضا في نحو ست سنوات. وكانت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع تشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.6% في الربع الأول.