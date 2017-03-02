الأسهم المحلية تتحرك في نطاق أفقي ضيق

يوسف البستنجي (أبوظبي)

خيم هدوء نسبي وحذر وترقب على تعاملات أسواق المال المحلية أمس، مع انحسار حدة التعاملات فيما واصلت مؤسسات عمليات تجميع هادئة على أسهم منتقاة لتواصل الأسهم المحلية التحرك في نطاق افقي ضيق بانتظار محفزات جديدة بإعلان التوزيعات والجمعيات العمومية ونتائج الربع الأول.

وتراجعت قيم التداولات أمس إلى 726 مليون درهم، مع انحسار حدة المضاربة، فيما دعمت اسهم البنوك في ابوظبي والعقار في دبي المؤشرات.

وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن حركة التداولات يخيم عليها الهدوء نسبيا، إذ تراجعت قيمة التداول في شهر فبراير الماضي بنحو 32% مقارنة مع قيمتها في يناير بالنسبة لسوق دبي المالي، في حين استقرت وبقيت تقريبا متماسكة في سوق أبوظبي.

وأوضح أن بعض شركات الوساطة توقفت عن تقديم تسهيلات بالهامش للمتعاملين وبعضها خفض نسبة الهامش إلى حدود متدنية لعدد من الأسهم ذات الطبيعة المضاربية، خاصة بعد الإعلان عن النتائج المالية لتلك الشركات والتي جاء بعضها أدنى من التوقعات.