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تبنت استراتيجية جديدة للاستحواذ على مؤسسات مالية

«عمومية جي اف اتش» تقر زيادة رأس المال والتوزيعات
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تاريخ النشر: الخميس 02 مارس 2017

المنامة (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة جي إف إتش المالية زيادة رأس المال المصرح به إلى 2.5 مليار دولار وإقرار استراتيجية جديدة للمجموعة والتي تستهدف الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات البنية التحتية وأصول استثمارية عن طريق المقايضة لأسهم المستثمرين والمساهمين بالشركات المستهدفة بأسهم بالمجموعة من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 597.99 مليون دولار أميركي إلى 1.49 مليار دولار أميركي.

وناقشت الجمعية العمومية غير العادية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% عن العام 2016، بقيمة إجمالية مقدارها 59.8 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10%. واقترح المساهمون زيادة نسبة الأرباح النقدية إلى 12% بدلاً من نسبة 10% المقررة، على أن يخضع ذلك لموافقة الجهات الرسمية المختصة.

ووافقت الجمعية على إعادة تعيين المدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية للمجموعة للعام 2017.

ترأس الاجتماعين الدكتور أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث تم إطلاع المساهمين على النتائج التي حققتها المجموعة خلال عام 2016 والاستراتيجيات والمبادرات المعتزم تنفيذها خلال عام 2017.

كما حضر الاجتماعين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ومدققو حسابات المجموعة إضافة إلى ممثلين من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة. ... المزيد
     
 

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