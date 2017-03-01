«المركزي»: البنوك المحلية تمتلك سيولة جيدة

أبوظبي (وام)

قال سيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي إن البنوك المحلية تمتلك سيولة جيدة، حيث تجاوزت نسبة كفاية رأس المال المقررة من الجهات التنظيمية بمعدل 17.1% بنهاية 2016 علاوة على ذلك فإن البنوك الإسلامية لديها نسبة الإقراض إلى مصادر الأموال المستقرة 86.8 في المائة وارتفاع نسبة الأصول السائلة إلى 16.8 في المائة.

وبلغ رصيد البنوك العاملة في الدولة من شهادات الإيداع المصدرة من المصرف المركزي 111.3 مليار درهم، تبلغ حصة شهادات الإيداع الإسلامية 21.3 في المائة منها فيما تبلغ حصة البنوك التقليدية 78.7 في المائة، وذلك على فترات استحقاق مختلفة من أسبوع حتى سنة.

وأوضح أن البنوك الإسلامية تستحوذ على 20% من إجمالي أصول قطاع البنوك في الدولة والبالغ 2.6 تريليون درهم، لافتا إلى أن ودائع البنوك الإسلامية زادت بنسبة 42 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة مع 18 في المائة للبنوك التقليدية في حين زادت نسبة الإقراض في البنوك الإسلامية بنسبة 54 في المائة خلال 3 سنوات.

وأكد الشامسي أن البنوك المحلية تتوافر لديها سيولة مالية قوية، حيث تشهد الإيداعات تحسناً ملحوظاً بالإضافة إلى أن البنوك تمتلك الكثير من شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، فضلاً عن الاحتياطات الفائضة، ما يعد مؤشرا على وجود سيولة قوية لدى البنوك.