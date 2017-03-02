«سوق أبوظبي» يلزم الشركات بإيداع التوزيعات في حساب السوق خلال 5 أيام

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ألزم سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المدرجة في السوق، بإيداع كامل الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين، في الحساب المصرفي للسوق، خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، كما حدد كامل الآلية التي يجب على الشركات الالتزام بها في بشأن توزيع الأرباح النقدية للشركات، بحسب تعميم صادر عن السوق أمس.

وتضمن التعميم الموقع من راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، 18 بندا تحدد الإجراءات التفصيلية التي تتعلق بآليات فتح الحسابات المصرفية وتحويل الأموال وتوفير البيانات والفترات الزمنية، وغيرها من الشروط والإجراءات التي يجب على الشركات المدرجة بالسوق الالتزام بها، بشأن توزيع الأرباح النقدية.

ووفقا للتعميم، فإن السوق سيقوم بإيداع الأرباح النقدية المستلمة من الشركات، في الحسابات المصرفية للمساهمين خلال 30 يوما من تاريخ قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الذي ينص على توزيع الأرباح النقدية، وذلك استنادا إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2015.

وينص التعميم على أن للسوق الاحتفاظ بالأرباح النقدية قبل توزيعها وبالأرباح النقدية غير المستلمة، في الحساب البنكي المخصص أو في أي حسابات بنكية باسم السوق، سواء كانت حسابات جارية أو توفير أو آي نوع آخر من الحسابات البنكية، ويتم تحويل أية فائدة أو أرباح بنكية على مثل هذه الحسابات إلى حساب السوق.