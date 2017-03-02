%82 من غير ملاك العقارات السكنية في الإمارات يتوقعون الشراء خلال 5 سنوات

حسام عبدالنبي (دبي)
يتوقع 82% من سكان دولة الإمارات ممن لا يملكون عقارات سكنية خاصة، شراء عقار سكني خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب دراسة جديدة أجراها بنك HSBC، وتم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقدة البنك في دبي أمس، وذكرت أنه رغم الأوضاع المتقلبة للسوق والزيادة الطفيفة في الرواتب، فإن حلم امتلاك عقار سكني لا يزال قائماً في صفوف سكان دولة الإمارات، لكن التخطيط لذلك الاستثمار يبدو مثيراً للقلق بالنسبة لهم، إذ أن عدم توافر الموارد المالية لتسديد الدفعة الأولى يشكّل أحد أهمّ العوائق القائمة أمام شراء عقار سكني، في وقت أدت الإدارة غير السليمة للميزانية إلى إفراط غالبية المالكين الجدد في الإنفاق على مشترياتهم.
وقالت الدراسة التي صدرت بعنوان «بيوند ذا بريكس» فإن 28% من سكان الإمارات يملكون عقارات سكنية، كما أن 26% ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و36 عاماً هم من أصحاب العقارات السكنية، موضحة أن أكثر من 4 من أصل 5 ممن لا يملكون عقارات سكنية في الإمارات ينوون شراء عقار واحد خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يتجاوز المعدل العالمي بشكل طفيف، حيث إن 73% من الأشخاص ممن لا يملكون عقارات سكنية ينوون شراء واحد خلال الفترة الزمنية نفسها، إلا أنهم يواجهون ذات المخاوف التي تعترض الأفراد من جيل هذه الألفية في دولة الإمارات.
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وحددت الدراسة عدداً من العوائق التي تعترض تحقيق تطلعات الأشخاص ممن لا يملكون عقارات سكنية في دولة الإمارات ومن ضمنها الحاجة إلى راتب أعلى (62%) وكذلك ادخار المزيد من المال لتسديد الدفعة الأولى (42%). كما تظهر الدراسة أنّ هذه التحديات تتفاقم عندما لا يقوم الأشخاص بالتخطيط بشكل مدروس. فقد عبّر 82% من إجمالي الأشخاص غير المالكين لمسكن في الإمارات أنهم يملكون مبلغاً قليلاً أو لا يملكون شيئاً من المال اللازم لشراء عقار سكني. ونتيجةً لذلك، يتبين أنّ 7 تقريباً من أصل 10 (67%) من إجمالي مالكي العقارات السكنية ممن قاموا مؤخراً بشراء عقار سكني أنفقوا مبلغاً أكثر من المتوقّع، وذلك لأسباب شائعة أهمها تكاليف الوساطة العقارية (64%) والرسوم القانونية (62%) وتكاليف إعادة الترميم (57%) والتي كان من الممكن تفاديها لو توافرت خطة مالية مدروسة.
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ورداً على سؤال عن تكلفة الرهن العقاري لشراء وحدة سكنية، أفاد مالاني، أنه لا يجب النظر إلى الرهن العقاري على أنه كلفة لمرة واحدة ولكن جزءاً من خطة مالية طويلة الأمد تمكن من امتلاك منزل الأحلام مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن ذلك قد يشكّل عملية معقدة لكننا نلتزم بتقديم الدعم والمساعدة من خلال توفير خدمات تخطيط مالي ملائمة تسمح للأفراد بتحقيق أهدافهم إذ يعتبر شراء العقار السكني من الطموحات الأساسية طويلة الأمد في الحياة ما يتطلب التخطيط المبكر، وتحديد المجالات التي يمكن خفض الإنفاق فيها، وأخذ عوامل عدة ترتبط بالميزانية بعين الاعتبار.