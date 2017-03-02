عجمان تعرض تجاربها في مشاريع السياحة المستدامة بجامعة الإمارات

عجمان (الاتحاد)

عقدت دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع جامعة الإمارات بالعين أمس، محاضرة حول السياحة المستدامة وتعريفها وسبل تطويرها. واستندت المحاضرة إلى بحوث أعدتها الهيئة التدريسية بقسم الجغرافية والتخطيط الحضري بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومشاركة عدد من الطلبة الخريجين.

وقدم المحاضرة فيصل النعيمي مدير دائرة التنمية السياحية بعجمان، وشرح أهمية السياحة وتعريفاتها، والمشاريع السياحية التي يجب تنفيذها، والمشروعات التي تحقق تنمية سياحية مستدامة بكل إمارات الدولة، إضافة إلى تقديمه شرحاً عن آلية إعداد المشاريع، ودراسة الأثر البيئي للمنطقة والمشروع قبل بدء التنفيذ، فضلاً عن تعريفهم بأهمية دراسة آثار المشروع اجتماعياً واقتصادياً في المستقبل على المجتمع والأفراد والدولة.

واستعرض النعيمي خلال المحاضرة أهداف واستراتيجية دائرة التنمية السياحية بعجمان، وتبادل بعض الأفكار مع الطلبة الذين عرضوا مشاريعهم السياحية لتطويرها، إضافة إلى تعريفهم بسبل الترويج لمكونات الجذب السياحي الإماراتي.

وتحدث فيصل النعيمي عن الابتكارات السياحية والمشاريع الإبداعية التي تنتهجها عجمان من حيث المواقع والمرافق ومكونات الجذب السياحي، فضلاً عن عرضه للمواد والمعلومات الترويجية التي يتبعونها وينتهجونها، والتي يعملون على تحديثها بصورة دوريه.

كما استعرض نماذج وتجارب ناجحة للسياحة المستدامة والأسس القائمة عليها في الإمارات كافة، وإمارة عجمان خاصة، مؤكداً أنه على الطلبة توجيه مشاريعهم نحو السياحة المحلية وتشجيعها عن طريق تبني أفكار إبداعية المبتكرة وتطبيقها على أرض الواقع لتطوير الخدمات والمرافق التي ينبغي توفيرها للزوار والسياح.

على صعيد آخر، التقى النعيمي مع فريق عمل منتزه جامعة الإمارات العربية المتحدة للعلوم والابتكار، برئاسة د. شوقي خرباش المدير التنفيذي والدكتورة خوله الكعبي، لعرض ممارسات دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان بشأن المشاريع الابتكارية المطبقة وطرح سبل التعاون مع مركز الابتكار التابع لجامعة الإمارات بهذا الخصوص. كما شهد الحدث تكريم بعض المشاركين فيه.