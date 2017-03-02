«إتش إم إتش» للضيافة تكشف النقاب عن شعارها الجديد

دبي (الاتحاد)

كشفت اتش أم أتش – إدارة الضيافة القابضة، النقاب عن شعارها الجديد الذي يتماشى مع ميزتها التنافسية «ضيافة بلا حدود».

تم تطوير الشعار الجديد لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وليعكس طابع المجموعة المميز، علاماتها التجارية الاستثنائية، واستراتيجية توسع الشركة، بحسب بيان أمس.

حضر حفل إطلاق الشعار الجديد، الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة فيصل القابضة وأتش أم أتش، والشيخ محمد بن فيصل القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة أتش أم أتش ورئيس مجلس إدارة منافع المحدودة، والشيخ خالد بن فيصل القاسمي، عضو مجلس إدارة أتش أم أتش وفيصل القابضة.

وقال فيرجال بورسيل مدير العمليات التنفيذي في أتش أم أتش: «شعار أتش أم أتش الجديد يعكس نجاحات عقد من الزمن، لتظهر الهوية الجديدة ثقافة الاسم التجاري للمجموعة، والتزامنا بالامتياز وجودة الخدمة». وأضاف أن «الهدف الأساسي من الشعار الجديد هو تسليط الضوء على حقيقة أننا نقدم المزيد من القيمة المضافة لضيوفنا وملاك الفنادق التي نديرها، وأننا نمتلك الصيغة الملائمة للنمو والنجاح في قطاع الفنادق الخالية من الكحول «الحلال». ويعبر الشعار الجديد عن كل هذه الخصائص ويتيح لنا فرصة التطلع لمستقبل مشرق بمظهر عصري».

وكشفت الشركة أن المباني المرتفعة التي تعكس اتجاهات توسع أتش أم أتش كانت الإلهام وراء تصميم الشعار، حيث تم وضع الحروف بطريقة هندسية تسلط الضوء على ارتفاع حرف «أتش»، الذي يعكس قلب أعمالنا «هوسبيتاليتي» – الضيافة.

واستغرقت عملية تصميم الشعار الجديد أكثر من عام بمشاركة من كبار خبراء التسويق، وكذلك أعضاء فريق اتش ام اتش. واللونان الأزرق والبرتقالي المستوحيان من ليل المدن العصرية يمنحان الشعار بعداً إضافياً من الحماس.وأكد فيرجال أن: «السماء الزرقاء وانعكاسها على الماء، تتناسب بشكل رائع مع الأضواء البرتقالية/‏‏ الذهبية التي تملأ السماء لتخلق مشهداً نابضاً بالحياة ومفعماً بالطاقة والحيوية. وتوحيداً لتواصل مجموعتنا، ستقوم كل فنادقنا بتنسيق وضع لافتات تحمل الشعار الجديد للمجموعة، وسيتم استكمال ذلك بشكل عاجل استعداداً لمشاركتنا في سوق السفر العربي لعام 2017».

وتأسست أتش أم أتش – إدارة الضيافة القابضة عام 2003 في دبي، وتقدم لمالكي الفنادق والمطورين العقاريين مجموعة واسعة من الحلول عالمية المستوى للإدارة الشاملة مع 5 أسماء فندقية متكاملة تلبي احتياجات قطاعات متنوعة من السوق من الاقتصادية إلى الفاخرة. وتشمل فندق القصر عجمان، فنادق ومنتجعات كورال، فنادق كورب، شقق ايوا الفندقية، وفنادق ايكوس.