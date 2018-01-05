«أميتستا الجادي» تكسب الفئة السادسة للأفراس

عجمان (الاتحاد)

حفل ثاني أيام فعاليات بطولة عجمان للخيول العربية المقامة حالياً تحت شعار «عام زايد.. مئوية زايد.. مئوية وطن» على ميدان الفروسية في عجمان، بمنافسات قوية ومثيرة بين الخيول المشاركة، وذلك من خلال النتائج المتقاربة جداً بين الفائزين.

وحضر فعاليات اليوم الثاني أمس الأول، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وعصام عبد الله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة عجمان، وخالد غانم غانم مدير البطولة، والمهندس محمد عبدالله التوحيدي المشرف العام لمربط دبي للخيول العربية وخليفة النعيمي مدير إسطبلات الأريام العربية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر في عجمان وكبار المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية.

وشاركت في منافسات اليوم الثاني 112 من الخيول، وكانت الصدارة من نصيب «أميتستا الجادي» لمحمد أحمد عبداللطيف، في الفئة السادسة للأفراس من 7 إلى 9 سنوات، وحققت 92.63 نقطة، وانتزعت المركز الأول في الفئة السابعة للأفراس بعمر عشر سنوات فيما فوق الفرس «أر. إس. غازييا» لإسطبلات الأريام العربية برصيد 91.88 نقطة.

وأسفرت منافسات الفئة الثامنة للأمهار عمر سنة «أ» عن فوز «حزم الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري بالمركز الأول برصيد 63. 91 نقطة، وفي القسم «ب» فاز بالمركز الأول المهر «بزيان البستان» لمربط البستان برصيد 92.25 نقطة،

وفاز بالمركز الأول في القسم «ج» المهر «سداد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد 92.75 نقطة، أما في القسم «د» فقد حصل «مرعب الهواجر» لراشد غانم محمد الهاجري على المركز الأول برصيد 91.88 نقطة، وفي منافسات الفئة التاسعة للأمهار عمر سنتين «أ»، فقد فاز بالمركز الأول المهر «دي ابن رشيم» لمربط دبي للخيول العربية برصيد 92.50 نقطة، وتصدر القسم «ب» المهر «ك أ بادي» لمربط غلفا للخيول العربية برصيد 92.38 نقطة، وأحرز المهر «عدوان الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المركز الأول في القسم «ج» برصيد 92.75 نقطة.

وعقب ختام كل شوط تم توزيع الجوائز لأصحاب الأفراس والمهرات الفائزة بالمراكز الأولى، كما تم توزيع جائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التشجيعية لملاك الخيول المواطنين، حيث فازت عن فئة الأفراس «سيتارا» لمربط بنات الريح للخيول العربية بالمركز الأول، ونالت الفرس «جمانة ديلبالازوتو» لمربط الصقران للخيول العربية، المركز الثاني، فيما حصلت الفرس «ورد العاديات» لمربط رأس الخيمة للخيول العربية بالمركز الثالث.

كما فاز بجائزة صاحب السمو حاكم عجمان عن فئة الأمهار «ع ج بندر» لخليفة على عبيد ضاعن الكتبي، بالمركز الأول، فيما فاز المهر «متعب الهواجر» لسعيد خميس على الزحمي بالمركز الثاني، وحصل المهر «ساهر الزبير» لسعيد خاتم عبدالله الكعبي بالمركز الثالث. وتختتم البطولة اليوم بمنافسات الفئة العاشرة الأمهار بمعمر ثلاث سنوات ثم الفئة الحادية عشرة الفحول «أ» و«ب» بعمر أربع إلى خمس سنوات ثم الفئة الثانية عشرة الفحول بعمر ست سنوات فما فوق وباختيار البطل الذهبي والفضي.