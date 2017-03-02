أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الاتحاد للطيران ومصر للطيران اتفاقية جديدة للشراكة بالرمز، يتم تنفيذها على مراحل بدءاً من أمس. وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاقية، تضع الاتحاد للطيران رمزها «EY» على الرحلات التي تشغلها مصر للطيران بين أبوظبي والقاهرة، بينما ستقوم مصر للطيران بوضع رمزها «MS» على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران بين العاصمتين.

وخلال المرحلة الثانية، تحظى الاتحاد للطيران بإمكانية الوصول إلى المدن الرئيسة في كل أنحاء أفريقيا على متن رحلات مصر للطيران عبر مركز عملياتها التشغيلية في القاهرة. وفي المقابل، سيتوفر لمصر للطيران إمكانية الوصول إلى الوجهات الرئيسة في أستراليا ومنطقة الشرق الأقصى التي تخدمها الاتحاد للطيران عبر مركز عملياتها التشغيلية في أبوظبي. وستشهد المرحلة الثالثة وضع رمز الاتحاد للطيران «EY» على الرحلات الداخلية على امتداد مصر. إضافة إلى ذلك، سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد التابع للاتحاد للطيران وبرنامج «إيجيبت إير بلاس» لشركة مصر للطيران في مرحلة لاحقة من كسب الأميال على رحلات الشراكة بالرمز، مع فكرة توسعة الاتفاقية لتشمل الوجهات الأخرى على شبكتي الشركتين.

وتم نقل نحو 390 ألف مسافر على وجهة أبوظبي-القاهرة عام 2016، وسافر أكثر من مليونيّ ضيف بين الوجهتين منذ 2007.

وتشغّل الاتحاد للطيران حاليا 28 رحلة أسبوعياً بين أبوظبي والقاهرة، في حين تخدم مصر للطيران المسار بمعدل 21 مرة أسبوعيا. وقال بيتر بومجارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران «من شأن هذه الاتفاقية الجديدة للمشاركة بالرمز توفير مزيد من خيارات السفر للضيوف إلى وجهات على امتداد العالم، إضافة إلى أن الشراكة الجديدة تساعدنا على تعزيز مزيد من الفرص السياحية والثقافية والتجارية بين دولة الإمارات وأفريقيا».

من جهته، قال الكابتن شريف عزت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مصر للطيران: «إن الاتفاقية سوف تفتح آفاقًا جديدة لعملائنا، ونتطلع للعمل مع الاتحاد للطيران لنقدّم للضيوف الكرام أرقى الخدمات عبر طواقم تتمتع بالكفاءة والخبرة العالية».