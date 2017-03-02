«أدنيك» تطلق معرض أبوظبي الدولي للقوارب أكتوبر 2018

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، معرض أبوظبي الدولي للقوارب في أكتوبر 2018، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها مع مؤسسة «بريتش مارين» البريطانية، بحسب بيان أمس.

وتعد «بريتش مارين» الجهة المنظمة لاثنين من أبرز معارض القوارب البحرية في بريطانيا، وهما معرض لندن للقوارب، ومعرض ساوثامبتون للقوارب، حيث يقام معرض لندن للقوارب في مركز «إكسل لندن»، التابع والمملوك بالكامل من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحن سعداء بتعاوننا مع «بريتش مارين» لاستضافة معرض عالمي يلبي المتطلبات المتنامية لقطاع السياحة البحرية في المنطقة، حيث سيمثل المعرض إضافة نوعية لقائمة الفعاليات التي ننظمها أو تستضيفها مراكز الشركة، كما يدعم قطاع السياحة البحرية في إمارة أبوظبي من خلال جمع الشركات العالمية والمحلية الرائدة تحت سقف واحد».

وأوضح الظاهري أن «شراكتنا مع «بريتش مارين» ستسمح لنا باستقطاب عدد كبير من المهتمين بقطاع السياحة البحرية وهواة الرياضات المائية، الأمر الذي سيساهم في جعل معرض أبوظبي الدولي للقوارب أحد أنجح المنصات العالمية المتخصصة لعرض أحدث ما توصلت إليه الرياضات المائية»، مضيفاً أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض تسعى من خلال تنظيم هذا الحدث العالمي إلى مواصلة النجاحات التي حققتها في استضافة المعارض العالمية المتخصصة وتوفير منصة فريدة تسلط الضوء على كل جديد في عالم صناعة القوارب واليخوت الفاخرة.

من جانبه، قال موراي إيليس، الرئيس التنفيذي لبريتش مارين: « نسعى من خلال شراكتنا مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض إلى تقديم خبرتنا الواسعة في تنظيم المعارض البحرية الناجحة، حيث تعد دولة الإمارات واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم للقوارب واليخوت الفارهة».

يذكر أن «بريتش مارين» تمتلك خبرة واسعة في تنظيم المعارض العالمية المتخصصة، بما في ذلك معرض لندن للقوارب الذي يقام في مركز «إكسل لندن».

وعلى صعيد متصل، يوفر مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ما يقارب 133 ألف متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية التي يمكن تكييفها، وفقاً لاحتياجات الأحداث المقامة. واستقطب المركز ما يقارب 1.5 مليون زائر خلال 480 فعالية استضافها خلال 2016.