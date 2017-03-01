حمد الشامسي.. إماراتي يقنع الأستراليين بتناول حليب النوق

يوسف البستنجي (أبوظبي)

نموذج لرجل الأعمال المعاصر، يدقق في التفاصيل، ويتعامل مع قوانين السوق على قاعدة إن لم يكن هناك سوق «فسنصنعه»، لا يحب التقليد وهو مستعد لتحمل مخاطر الحداثة والتجديد في عالم الأعمال، يعرف تماماً أن القيمة الأكبر والأغلى لم تعد هي «كمية العمل المحتوى في بضاعة معينة «بل» نوعية العمل في تلك البضاعة وأن القيمة المضافة تصنعها الأفكار والرؤى الخلاقة التي تقف خلف ما هو جديد وغير تقليدي في عالم الاستثمار، إنه حمد مفتاح الشامسي، رجل الأعمال الإماراتي، الذي تمكن من إقناع أستراليا بتناول حليب النوق.

يعتبر حمد الشامسي نموذجاً حقيقياً للجيل الجديد من رجال الأعمال الإماراتيين، الذين يقدمون مثالًا تلو الآخر في آليات ووسائل وطرق ومفاهيم الاستثمار المبتكرة، وهو خير ثمرة من ثمار استثمار دولة الإمارات في الإنسان، باعتباره رأس المال الحقيقي الذي لاينضب، وثروة الوطن التي تعلق عليها آمال المستقبل والأجيال القادمة.

استطاع حمد الشامسي تأسيس العديد من الشركات ويمتلك العديد من الاستثمارات داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، تتمثل في محفظة استثمارية مربحة للغاية ومثيرة للإعجاب تمتد عبر القارات الخمس.

يستثمر الشامسي في مجال الاستشارات والسياحة والترفيه والعقار وغيرها من الاستثمارات، لكن استثماره الأهم من ناحية النوعية جاء في قطاع الصناعة الغذائية غير التقليدية.