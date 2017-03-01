«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطتين في أبوظبي ضمن شبكة «اكسبرس»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة أدنوك للتوزيع محطتين جديدتين في مدينة أبوظبي، محطة «القرم» الواقعة على شارع الشيخ زايد، ومحطة «الخبيرة» الواقعة على شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في منطقة البطين بأبوظبي، تنفيذاً لخطتها الرامية لافتتاح 10 محطات جديدة ضمن المرحلة الأولى لشبكة «أدنوك إكسبرس» المخصصة لخدمة المناطق والطرقات الأكثر ازدحاماً في الإمارة، بحسب بيان أمس.

وتمتاز محطات وقود «أدنوك اكسبرس» بكونها محطات خدمة مصممة بشكل طولي تضم كل منها جزيرة واحدة مزوّدة بمضختين، وبمساحة إجمالية 600 متر مربع أو ثلاث مضخات وبمساحة إجمالية 800 متر مربع. واستناداً إلى نتائج استبانة نفذتها الشركة لتحديد أنواع الوقود التي يفضلها العملاء في المناطق المجاورة لهاتين المحطتين، فقد حرصت الشركة على تزويدهما باثنين من منتجات الوقود هما، سوبر98 وخصوصي 95.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع»: «يتركز اهتمامنا في ’أدنوك للتوزيع‘ على أن تكون محطاتنا وما نقدمه من منتجات وخدمات عالية الجودة أقرب إلى الجمهور، ونحاول دوماً البحث عن السبل الكفيلة بتحويل عملية التزود بالوقود لتصبح تجربة أسهل وأيسر لعملائنا أينما كانوا. وتمثل سلسلة ’أدنوك اكسبرس‘ تطبيقاً عملياً لما نعتمده من قيم مؤسسية وتشغيلية في مقدمتها المرونة والابتكار والكفاءة، فضلاً عن التميز في خدمة العملاء».

وبالإعلان عن افتتاح المحطتين الجديدتين يصل عدد محطات «أدنوك اكسبرس» العاملة حالياً إلى 4 محطات، في حين تشمل المرحلة الأولى للمشروع والتي من المتوقع استكمالها خلال الربع الأول من العام الجاري افتتاح 6 محطات إضافية، تشمل محطتين في مدينة محمد بن زايد ومحطة واحدة في المواقع التالية: مدينة شخبوط، ومدينة خليفة، وشارع دلما، وشارع الفلاح بأبوظبي.