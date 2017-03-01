رئيس لاتفيا يبدي رغبة في التعاون مع الإمارات بمجال اعتماد سلامة الأغذية

دبي (الاتحاد)
أشاد فخامة الرئيس ريموندس فيونس رئيس جمهورية لاتفيا بمستوى معرض الخليج للأغذية «جلفود» الذي يعتبر أكبر حدث مختص بالمواد الغذائية والضيافة، وتشهد فعالياته دبي حالياً، ويروج للتبادل التجاري في قطاع الغذاء.
وأكد فخامته - خلال زيارته والوفد المرافق، منصة بلدية دبي المعرض أمس ولقائه أمينة أحمد محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد التابع لبلدية دبي - حرص جمهورية لاتفيا على التعاون المشترك مع دولة الإمارات خاصة في مجال اعتماد سلامة الأغذية والمنتجات الحلال، من خلال التنسيق والتعاون مع المركز.
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ورحبت أمينة أحمد محمد بالفكرة، واعتبرت أن مثل هذا التعاون سيثمر عن قيام مركز الإمارات العالمي للاعتماد باعتماد أنظمة تقييم المطابقة في لاتفيا من خلال اعتماد الشركات التي تشرف على أعمال المطابقة الحلال، ما يعزز خطط العمل الإستراتيجية للمركز، والتي تتوافق مع استراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في توسعة نطاق خدمة اعتماد الحلال لكل دول العالم وبذلك يكون المركز حقق رؤية الإمارة بأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث وصل عدد الطلبات المتسلمة إلى 40 طلب اعتماد حلال من مختلف دول العالم لاعتماد المنتجات الحلال والجمعيات الإسلامية التي تشرف على عمليات الذبح الحلال.