رئيس لاتفيا يبدي رغبة في التعاون مع الإمارات بمجال اعتماد سلامة الأغذية

دبي (الاتحاد)

أشاد فخامة الرئيس ريموندس فيونس رئيس جمهورية لاتفيا بمستوى معرض الخليج للأغذية «جلفود» الذي يعتبر أكبر حدث مختص بالمواد الغذائية والضيافة، وتشهد فعالياته دبي حالياً، ويروج للتبادل التجاري في قطاع الغذاء.

وأكد فخامته - خلال زيارته والوفد المرافق، منصة بلدية دبي المعرض أمس ولقائه أمينة أحمد محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد التابع لبلدية دبي - حرص جمهورية لاتفيا على التعاون المشترك مع دولة الإمارات خاصة في مجال اعتماد سلامة الأغذية والمنتجات الحلال، من خلال التنسيق والتعاون مع المركز.

وشدد معالي يانس دوكلافس وزير الزراعة بجمهورية لاتفيا حرص بلاده على إنتاج الأغذية الحلال ورغبتها في عقد مذكرة تعاون مشترك لاعتماد المنتجات اللاتفية الحلال المصدرة للدولة ودول العالم كافة. تجدر الإشارة إلى أن المهندس حسين ناصر لوتاه رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد وجه بضرورة التواصل والترابط بين المركز وجمهورية لاتفيا، بما يدعم أطر التعاون المشترك، ويخدم جميع الأطراف، ويحقق رؤية الإمارة في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ولتصبح الاسم الموثوق في اعتماد المنتجات الحلال.

ورحبت أمينة أحمد محمد بالفكرة، واعتبرت أن مثل هذا التعاون سيثمر عن قيام مركز الإمارات العالمي للاعتماد باعتماد أنظمة تقييم المطابقة في لاتفيا من خلال اعتماد الشركات التي تشرف على أعمال المطابقة الحلال، ما يعزز خطط العمل الإستراتيجية للمركز، والتي تتوافق مع استراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في توسعة نطاق خدمة اعتماد الحلال لكل دول العالم وبذلك يكون المركز حقق رؤية الإمارة بأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث وصل عدد الطلبات المتسلمة إلى 40 طلب اعتماد حلال من مختلف دول العالم لاعتماد المنتجات الحلال والجمعيات الإسلامية التي تشرف على عمليات الذبح الحلال.