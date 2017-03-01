الإمارات تستهلك 327 طناً من الجبن الإيطالي خلال عام 2016

فهد الأميري (دبي)

استهلكت دولة الإمارات 327 طناً من الجبن الإيطالي خلال عام 2016، وصدّرت شركات الجبن الإيطالي إلى الإمارات ما قيمته 40 مليون درهم من الجبن في العام نفسه، بحسب نيكولا بالدريغي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الإيطالية لحماية اسم منشأ الجبن.

وقال على هامش مشاركة وفد الجمعية في معرض جلفود 2017: «تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة المنصة الأساسية لأعمالنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ونحن نحرص على المشاركة في هذه التظاهرة منذ أعوام، حيث تعتبر المنتجات الغذائية الإيطالية مفضلة في الدولة، والهدف الرئيس من مشاركتنا في هذا المعرض البالغ الأهمية هو تثقيف الجمهور حول أنواع الجبن محمية المنشأ في أوروبا وعرض خصائصها المميّزة والتقنيات المستخدمة في تحضيرها بشكل مفصل، إلى جانب كيفية توزيعها في السوق العربية بشكل خاص، ولا سيما أن السوق في منطقة الخليج من أهم الأسواق بالنسبة لنا، حيث بات المستهلك خبيراً بأنواع الجبن ومذاقها».

وأضاف نيكولا بالدريغي: «تمتلك صناعة الجبن الإيطالي أصولاً راسخةً في تاريخ وثقافة بلدنا، ونحن نقوم بدورنا بزيادة الوعي حول العادات الغذائية الصحيّة التي يمثلها هذا الجبن، وهذا ما نعرضه أيضاً من خلال مشاركتنا في معرض جلفود من خلال عروض تفاعلية وورش طبخ تعليمية يتم استخدام الأنواع السبعة من الجبن فيها، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية وتعليمية ومسابقات تذوق لأنواع الجبن الإيطالية ضمن جناحنا الكبير في المعرض، كما سوف يقوم الشيف العالمي ماركو سينامو من مطعم بيتشيه الإيطالي في فندق هيلتون جميرا دبي، بالتعاون مع الجمعية بالإشراف على العروض التعليمية، وتقديم مختلف النصائح وشرح كيفية توظيف كل نوع من أنواع الجبن في طبخ وتحضير مختلف الأطباق الشهيرة في المنطقة».

وتشارك الجمعية ضمن جناح واسع في المعرض الذي يعتبر الحدث الأكبر المتخصص بالمواد الغذائية في المنطقة، ويضم الوفد المشارك شركات أجبان «كاشيوتا دوبرينو» و«جورجونزولا» و«جرانابادانو» و«بارميجيانو ريجيانو» و«موزاريلا دي بوفالا كامبانا» و«بيكورينو رومانو» وجبن «بيكورينو توسكانو»، وتمتلك الجمعية 25 اعتماداً إقليمياً إيطالياً، وتعتبر تنظيماً رئيساً يعنى بحماية اسم منشأ الأجبان الإيطالية العريقة، كما تعمل الجمعية على دعم وحماية مختلف أنواع الجبن التي يرجع أصلها لمناطق جغرافيّة متنوعة في إيطاليا، والتي تعمل تحديداً تحت أنظمة وقوانين الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد حاليّاً 49 نوعاً من الأجبان محمية المنشأ يتم تحضيرها في إيطاليا حصراً.