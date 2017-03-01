«اقتصادية أبوظبي» تتلف 495.9 ألف قطعة مقلدة

أبوظبي (الاتحاد)
أتلفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 495.9 ألف قطعة من البضائع المقلدة والمغشوشة المخالفة التي تمت مصادرتها خلال تنفيذها 60 حملة تفتيش و6436 زيارة ميدانية، خلال العام 2016 في إطار الحملات المشتركة مع دائرة الشؤون البلدية والنقل «إدارات البلدية في أبوظبي والعين والغربية» وشرطة أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز إدارة النفايات وهيئة تنظيم الاتصالات.
وشملت البضائع التي تم إتلافها وتبلغ قيمتها السوقية 22 مليوناً و411 ألف درهم قطع غيار السيارات ولوازمها والملابس والأحذية والأكسسوارات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والأجهزة الكهربائية والتليفونات والتبغ والمنتجات الغذائية والمصنفات الفكرية والأدوات الصحية ومواد البناء والأدوية وألعاب وهدايا.
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وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة تجارة البضائع المقلدة والمغشوشة على مستوى إمارة أبوظبي ومصادرتها من خلال تكثيف حملات التفتيش والتفاعل بشكل مستمر مع شكاوى المستهلكين من الجمهور وأصحاب العلامات التجارية بما يحفظ حقوقهم في الملكية الفكرية.
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وقال إن الحملات التي تم تنفيذها أظهرت اكتشاف العديد من الممارسات والأساليب الجديدة التي يمارسها أصحاب المحلات التجارية، مشدداً على أن الدائرة ستتخذ العديد من التدابير والجزاءات وفق ما تضمنه القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية، والذي يخول لها مخالفة أي منشأة تمارس الغش التجاري، والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة.
وأوضح محمد منيف المنصوري أن هذه الحملات جاءت في إطار خطة سنوية نفذتها الدائرة خلال العام الماضي والرامية إلى محاربة ظاهرة الغش التجاري في إمارة أبوظبي.