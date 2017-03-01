الإمارات الأولى عالمياً في توصيل المنازل بشبكة الألياف الضوئية

حاتم فاروق (برشلونة)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في توصيل المنازل بشبكة الألياف الضوئية خلال 2017، بحسب المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات.

وقال العبدولي، أمس، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة المقام حاليا في برشلونة إن، عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية بدولة الإمارات بلغ حاليا مليونا وسبعمائة ألف منزل في مختلف إمارات الدولة، معربا عن سعادته لتخطي الدولة بلدان العالم المتقدم في توصيل المنازل بشبكة الألياف.

وجاء ترتيب دولة الإمارات الأولى عالميا بعد حصولها علي نسبة توصيل بلغت 93.7% من إجمالي عدد المنازل داخل الدولة، تلتها دولة قطر بنسبة 87.9%، تلتها سنغافورة بالمركز الثالث بنسبة توصيل بلغت 85.4%.

وأضاف أن اتصالات تبحث عن الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية، في حين أكد الخروج من بعض الأسواق التي لم تعد تمثل فرصا استثمارية واعدة ومنها سيريلانكا، مؤكدا أن اتصالات مستمرة في أفغانستان.