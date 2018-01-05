سباق شكراً محمد بن زايد ملحمة بحرية لـ «القوارب الخشبية»

دبي (الاتحاد)

تستضيف مياه شاطئ الصفوح في دبي، في العاشرة صباح اليوم، سباق القوارب الخشبية السريعة «الجولة الثانية من بطولة الإمارات»، والذي يقام تجاوباً مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويمثل الحدث أول سباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في «عام زايد» وثاني جولات بطولة الإمارات في الموسم، ومن المنتظر أن ينظم النادي سباقين في نفس البطولة الجولة الثالثة 19 الجاري والرابعة 2 فبراير المقبل.

وكان مقرراً أن يقام السباق الكبير صباح أمس، لكن اللجنة المنظمة في النادي رأت تأجيله لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة المتسابقين، وحتى يقام في أجواء تناسب طبيعة التنافس بين القوارب من أجل إنجاح التظاهرة.

وينطلق السباق في مياه شاطئ الصفوح على الخليج العربي في المنطقة الواقعة بين فندق برج العرب وجزيرة نخلة جميرا بمحاذاة هلالها الشرقي، حيث تقطع القوارب 27.7 ميل بحري تشمل لفة البداية التي يصل طولها إلى 3.2 ميل بحري، إضافة إلى 5 دورات حول كورس السباق يبلغ طول الواحدة منها 4.9 ميل بحري.

وكانت إجراءات المشاركة في السباق قد بدأت أمس الأول في مقر النادي، حيث أكمل المشاركون إجراءات التسجيل، وتم شرح التعليمات والشروط والرد على استفسارات المتسابقين في الاجتماع التنويري، فيما أجرت اللجنة الفنية الفحص الفني المعتاد على القوارب المشاركة.

ورحب محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي بالمشاركين، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي يسعى دائماً على إنجاح الفعاليات والأحداث كافة التي تقام في الموسم، مشيراً إلى أن سباقات القوارب الخشبية السريعة تمثل أهمية كبيرة لبعدها التاريخي واهتمام شريحة واسعة من الشباب.وقدم هزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات بالنادي مشرف السباق، شرحاً وافياً حول التعليمات والشروط الخاصة بالسباق، مشيراً إلى أن قرار تأجيل السباق جاء بناء على تحقيق المصلحة العامة وإقامة السباق في ظروف ملائمة وتوفير كل عناصر الأمن والسلامة، متمنياً التوفيق للجميع.

وتستكمل صباح اليوم إجراءات مشاركة المتسابقين بالفحص الطبي عند السابعة صباحاً، على أن يقوم الجميع بجولة تفقدية وتعريفية بمسار السباق، قبل إنزال القوارب إلى المياه تمهيداً للانطلاقة.ويشارك في السباق 16 قارباً أكملت قيدها، وكانت القوارب المشاركة قد سجلت حضورها للمرة الأولى هذا الموسم خلال الجولة الأولى في أبوظبي مع نهاية عام 2017، وشهدت مشاركة 14 قارباً، حيث توج بالمركز الأول القارب ناس 10، وحل ثانياً القارب المشخص مارين 3، ثم القارب رهيب 17 ثالثاً.