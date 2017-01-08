«ستورمز» يشارك في كأس رئيس بيلاورسيا لهوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)

سجل ستورمز مشاركة مميزة في منافسات كأس رئيس بيلاروسيا لهوكي الجليد ضمن أجندة مشاركات فرق نادي أبوظبي للرياضات الجليدية المعتمدة على الصعيد الخارجي سواء البطولات القارية والدولية.

ونجح الفريق من تقديم أداء رائع وصورة لافتة لتطور رياضة هوكي الجليد الإماراتية في منافسات البطولة بقيادة جمعة الظاهري قائد الفريق، حيث خاض الفريق مباراتين الأولى أمام فريق رئيس بيلاروسيا وخسر 3-7، إذ كسب الفريق خلال المباراة أعجاب الجماهير البيلاروسية بعد أن أبلى لاعبو ستورمز بلاء حسنا خلال الأشواط الثلاث للمباراة ونال الفريق أيضا أعجاب الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو الذي لعب المباراة أمام فريق ستورمز.

وفي ختام المباراة، قدم جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد رياضات الجليدية قائد الفريق درع فريق ستورمز لفخامة الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، تقديراً لعلاقات الصداقة المشتركة التي تربط الإمارات مع نظيرتها جمهورية بيلاروسيا، وتثميناً للدعوة السنوية التي يتلقاها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية لمشاركة ستورمز في البطولة.

كما تمكن ستورمز من تعويض الخسارة بفوز على الفريق السويسري بنتيجة 6-1، ضمن منافسات البطولة.

وأعرب جمعة الظاهري عن سروره بالأصداء الرائعة التي تلقاها فريق ستورمز خلال مشاركته في منافسات كأس رئيس بيلاروسيا لهوكي الجليد، معبراً عن شكره وتقديره لفخامة الكسندر لوكاشينكو، على دعمه وكلماته الرائعة في افتتاح البطولة التي خص بها فريق ستورمز ممثل الإمارات والتي جاءت لتعبر بصدق عن دعمه ومساندته لمشاركة فرق الإمارات.

وأكد الظاهري أن المشاركة في البطولة سنوياً تأتي ضمن اتفاقية الشراكة مع نادي الرئيس الرياضي البيلاروسي لهوكي الجليد، مبيناً أن الوجود في مثل هذه البطولات يساعد على توسيع نطاق مشاركات الفريق الخارجية، وتأكيد مكانته القارية والعالمية، مشيداً بالعروض المميزة التي قدمها الفريق خلال المباراتين الأولى والثانية، والتي أكدت المستوى المتقدم الذي تعاصره اللعبة، ومهارة لاعبي الإمارات وإمكاناتهم المتطورة.

ونوه الظاهري بأن المشاركة في البطولة تعتبر مكسباً مهم نتيجة لقوة الفرق الأوروبية المشاركة في الحدث، موضحاً أن جمهورية بيلاروسيا تحتل المركز السابع في التصنيف العالمي المعتمد من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.