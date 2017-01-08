«ستورمز» يشارك في كأس رئيس بيلاورسيا لهوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)
سجل ستورمز مشاركة مميزة في منافسات كأس رئيس بيلاروسيا لهوكي الجليد ضمن أجندة مشاركات فرق نادي أبوظبي للرياضات الجليدية المعتمدة على الصعيد الخارجي سواء البطولات القارية والدولية.
ونجح الفريق من تقديم أداء رائع وصورة لافتة لتطور رياضة هوكي الجليد الإماراتية في منافسات البطولة بقيادة جمعة الظاهري قائد الفريق، حيث خاض الفريق مباراتين الأولى أمام فريق رئيس بيلاروسيا وخسر 3-7، إذ كسب الفريق خلال المباراة أعجاب الجماهير البيلاروسية بعد أن أبلى لاعبو ستورمز بلاء حسنا خلال الأشواط الثلاث للمباراة ونال الفريق أيضا أعجاب الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو الذي لعب المباراة أمام فريق ستورمز.
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كما تمكن ستورمز من تعويض الخسارة بفوز على الفريق السويسري بنتيجة 6-1، ضمن منافسات البطولة.
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وأكد الظاهري أن المشاركة في البطولة سنوياً تأتي ضمن اتفاقية الشراكة مع نادي الرئيس الرياضي البيلاروسي لهوكي الجليد، مبيناً أن الوجود في مثل هذه البطولات يساعد على توسيع نطاق مشاركات الفريق الخارجية، وتأكيد مكانته القارية والعالمية، مشيداً بالعروض المميزة التي قدمها الفريق خلال المباراتين الأولى والثانية، والتي أكدت المستوى المتقدم الذي تعاصره اللعبة، ومهارة لاعبي الإمارات وإمكاناتهم المتطورة.
ونوه الظاهري بأن المشاركة في البطولة تعتبر مكسباً مهم نتيجة لقوة الفرق الأوروبية المشاركة في الحدث، موضحاً أن جمهورية بيلاروسيا تحتل المركز السابع في التصنيف العالمي المعتمد من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.