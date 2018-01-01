بغداد: إعادة الإعمار ستشمل جميع المحافظات

بغداد (وكالات)

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أمس، إن برامج إعادة الإعمار في العراق ستشمل جميع محافظات البلاد، ولن تقتصر على المدن المحررة من قبضة تنظيم «داعش». وذكرت الأمانة في بيان أن برامج إعادة الإعمار في العراق سواء التي ستمول عبر مؤتمر دولي سيعقد في الكويت، أو من الموازنة العامة للبلاد، ستغطي كل المحافظات العراقية.

وأكدت أن برامج إعادة الإعمار الشامل أصبحت هدفاً أساسياً للحكومة العراقية، لتشمل المحافظات التي تضررت بشكل مباشر من العمليات الإرهابية التي طالت الكثير من المشاريع والخدمات والمساكن، أو بشكل غير مباشر نتيجة إيقاف العديد من الأنشطة والخدمات في مناطق مختلفة، بسبب الانشغال بتأمين متطلبات المعركة وإدامة زخمها خلال سنوات محاربة «داعش».

وأضافت أن إطلاق الفرص الاستثمارية الكبرى في عام 2018، «سيكون له دور مهم في إنعاش الوضع الاقتصادي وامتصاص معدلات البطالة، وستتضمن عشرات المشاريع الكبرى المنتشرة مواقعها في كل المحافظات».