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مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس «الهيئة»

«مياه وكهرباء أبوظبي» تنفذ 500 مشروع خلال 5 سنوات لضمان الكفاءة والاستدامة
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تاريخ النشر: الخميس 02 مارس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ما يزيد على 500 مشروعٍ تضمنتها خطة الهيئة للسنوات الخمس المقبلة لضمان كفاءة واستدامة وأمان خدمات الإمداد بالمياه والكهرباء وتحسين إدارة الطلب.

وتم تحديد الأولويات والميزانيات ومؤشرات الأداء والفوائد التنموية لكل هذه المشروعات، بحسب بيان للهيئة أمس بمناسبة ذكرى تأسيسها.

ومن أبرز مشاريع الهيئة وشركاتها والجاري تنفيذها في إطار الخطة: الشبكة اللاسلكية المتداخلة لتحقيق استراتيجية اتصال موحدة للهيئة وشركاتها، ومشاريع الشبكة الذكية لرفع جودة وكفاءة التشغيل والتوزيع في قطاع الماء والكهرباء، ومشاريع تطوير نظام المعلومات الجغرافية للارتقاء برؤية واستراتيجية الهيئة في تحسين خدماتها، ومشاريع إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى مشروع بطاريات تخزين الطاقة والذي يهدف إلى تحسين موثوقية وجودة إمداد الطاقة الكهربائية.

بالإضافة إلى مشاريع تحسين وتطوير شبكات توزيع المياه والكهرباء بإمارة أبوظبي، والتي تشمل إنشاء وتطوير واستبدال المحطات الكهربائية وأعمال النقل والتوسعة والخدمات الاستشارية في مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية ومدينة العين والمناطق الشمالية.

وفيما يتعلق بمواكبة التطور ونمو الطلب على المياه والكهرباء، يأتي مشروع إنشاء محطات إنتاج المياه بسعات كبيرة باستخدام تقنية التناضح العكسي كأحد أهم المشاريع المدرجة ضمن الخطة 2016-2020. ... المزيد
     
 

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