«مياه وكهرباء أبوظبي» تنفذ 500 مشروع خلال 5 سنوات لضمان الكفاءة والاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)
تنفذ هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ما يزيد على 500 مشروعٍ تضمنتها خطة الهيئة للسنوات الخمس المقبلة لضمان كفاءة واستدامة وأمان خدمات الإمداد بالمياه والكهرباء وتحسين إدارة الطلب.
وتم تحديد الأولويات والميزانيات ومؤشرات الأداء والفوائد التنموية لكل هذه المشروعات، بحسب بيان للهيئة أمس بمناسبة ذكرى تأسيسها.
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بالإضافة إلى مشاريع تحسين وتطوير شبكات توزيع المياه والكهرباء بإمارة أبوظبي، والتي تشمل إنشاء وتطوير واستبدال المحطات الكهربائية وأعمال النقل والتوسعة والخدمات الاستشارية في مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية ومدينة العين والمناطق الشمالية.
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