«اليوفي» يطعن نابولي في القمة المثيرة

مراد المصري (دبي)

جاءت نهاية مواجهة يوفنتوس ونابولي حافلة بالإثارة، في مباراة شهدت انقلاباً في الشوط الثاني، ليتمكن اليوفي من العودة بعد تأخره بهدف ويحقق الفوز بثلاثية، فيما كانت صرخة الاعتراضات من «الأزرق» بسبب قرارات الحكم، خصوصاً حينما طالب لاعبوه باحتساب ركلة جزاء، ليستكمل اللعب ومباشرة يحصل يوفنتوس على ركلة جزاء سجل منها الهدف الثالث.

وأحكم يوفنتوس قبضته على منافسه حينما تجرع منه مرارة الخسارة السابعة على التوالي في مختلف المسابقات، كلما حضر إلى «يوفنتوس ستاديوم»، بعدما حقق يوفنتوس الفوز في 6 مرات بالدوري، وأتبعها حالياً بانتصار جديد في الدوري، في مباراة سدد فيها الأرجنتيني جونزالو هيجواين طعنة جديدة نحو قلب عشاق نابولي، حينما سجل هدفاً للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما هز شباك فريقه القديم في مسابقة الدوري أيضاً، علماً أن مواطنه باولو ديبالا سجل ثنائية من ركلتي جزاء.

ولم يعرف يوفنتوس الخسارة في آخر 44 مباراة تنافسية على ملعبه في مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز 38 مرة وتعادل 6 مرات، وسجل فيها 96 هدفاً واستقبل 19 هدفاً فقط، علماً أنه الفوز رقم 35 على التوالي في كل المسابقات المحلية.

وعنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، وكتبت: لا يقهر.. في كأس إيطاليا يوفنتوس يفوز 3-1 وسط جدل.