ميثاء بنت محمد تقود الإمارات إلى الفوز على «حامل اللقب»

غنتوت (الاتحاد)

قادت فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للبولو لتحقيق فوز عريض على فريق بن دري «حامل اللقب» بقيادة سعيد بن دري بنتيجة 10 - 7، فيما نجح فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني في تجاوز فريق غنتوت ياس بقيادة علي المري صاحب الأرض والضيافة بنتيجة 7 - 4، في الجولة الأولى من منافسات النسخة السابعة عشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو.

انطلقت البطولة أمس الأول، وينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على ملاعبه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي والعديد من الدوائر والشركات الحكومية والخاصة، وتستمر منافساتها حتى 20 يناير الجاري.

وتأتي بداية البطولة الغالية قوية بعدما شهدت في اليوم الأول 28 هدفاً، وهو ما يعكس تحضيرات الفرق المشاركة للمنافسة في الكأس، ورغم أن الجولة الأولى ليست حاسمة، فإنها خطوة على طريق الوصول إلى الأدوار النهائية.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بمباراتين في الجولة الثانية للبطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق غنتوت ياس الخاسر في الجولة الأولى مع فريق ديزرت بالم في الثالثة عصراً، وتعقبها في الخامسة المباراة الثانية وتجمع بين فريق بن دري الخاسر في الجولة الأولى مع فريق زيدان.