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هداية.. أفضل رياضية مصرية 2016
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تاريخ النشر: الأحد 08 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

توجت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بجائزة أفضل رياضية في 2016، في الاستفتاء الذي أقامته جريدة «أخبار الرياضة»، وحصدت هداية الميدالية البرونزية لمصر في أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية، كأول ميدالية للفراعنة في اللعبة بوزن 57 كجم. وتعد هداية هي أول لاعبة عربية وإفريقية تتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو، وتملك البطلة المصرية ألقاباً عديدة في خزانتها، حيث شاركت في 27 بطولة دولية، وحصلت على المركز الأول في 7 بطولات، والمركز الثاني في 7 بطولات، والمركز الثالث في 8 بطولات، ومن أهم إنجازاتها ذهبية عدد من البطولات من بينها دورة الألعاب الإفريقية 2011، وبطولة العالم للجامعات بكوريا الجنوبية 2012، وبطولة بولندا المفتوحة للتايكوندو 2015، وبطولة الجائزة الكبرى بالمكسيك 2015.

     
 

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