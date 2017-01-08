11 شخصية تكشف أسرار النجاح في «ملتقى المبدعين»

رضا سليم (دبي)

رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالمشاركين في ملتقى المبدعين الثامن للفائزين بفئات الدورة الثامنة للجائزة عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي يعقد اليوم بقاعة جودلفين بأبراج الإمارات بدبي قبل 24 ساعة من حفل تكريم الفائزين بالجائزة الأكبر من نوعها، من حيث قيمة الجوائز وعدد الفئات، والأولى على الإطلاق في العالم التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي، والذي يقام غداً بقاعة راشد بمركز دبي التجاري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقد أنهت لجنة أمناء الجائزة كافة الترتيبات للاحتفالية الكبيرة غداً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: يسرنا ونحن نحتفل في عموم الوطن بمرور 11 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي واختياره نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء، أن نجدد اللقاء السنوي مع المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي، وأن نستعرض معاً تجاربهم الإبداعية أمام العاملين في مختلف مجالات العمل الرياضي في الدولة من إداريين ومدربين ورياضيين ومبتكرين من أجل نشر المعرفة وتعميم الفائدة وتحفيز العاملين في قطاعنا الرياضي المحلي والعربي لتحقيق إنجازات كبيرة في مجال تخصصهم شعارها التميز والإبداع، وذلك من خلال الاستماع للمبدعين الفائزين والتحاور المباشر معهم ومعرفة كيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها. وأضاف سموه: لم يقف تأثير الجائزة عند حدود تكريم المبدعين وتحفيز القطاع الرياضي على الوقوف على منصات التتويج والتكريم، بل عملت الجائزة على ترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والملتقيات، وفي مقدمتها ملتقى المبدعين الذي يتيح للمبدعين استعراض تجاربهم المبدعة أمام منتسبي القطاع الرياضي المحلي والعربي، ويمنح العاملين في القطاع الرياضي الفرصة للقاء المبدعين والتحاور معهم، من أجل التحفيز والعمل على ظهور مبدعين جدد ونماذج إبداعية تتناسب مع قطاعنا الرياضي والتطلعات لبلوغه.

ويعد ملتقى المبدعين من أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الجائزة كونه يتيح للعاملين في القطاع الرياضي فرصة الاطلاع على التجارب الإبداعية للفائزين بمختلف فئات الجائزة من قياديين وإداريين ومدربين وحكام ورياضيين، والتحاور معهم من أجل تعزيز نهج الإبداع في العمل الرياضي وتحفيز العاملين في القطاع الرياضي على العمل والإنجاز وفق هذا النهج.

ويتحدث في الملتقى، نخبة من الفائزين بفئات الدورة الثامنة للجائزة، على مدار 4 جلسات، تبدأ الأولى في الساعة العاشرة صباحاً وتحمل عنوان «تجربة رائدة» ويتحدث فيها الفائز بفئة الشخصية الرياضية العربية الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة القدم والنائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والمرشح السابق لرئاسة الفيفا والذي كان سباقاً في المطالبة بإصلاح العمل في المنظمة الدولية وتطهيرها من الفساد الإداري الذي ألحق الضرر بصورة الفيفا والاتحادات القارية المرتبطة بها، وأيضاً بصورة كرة القدم عموما.