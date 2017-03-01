إطلاق مبادرة «جولة الأمل» لدعم الأطفال مرضى السرطان

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ عام 2017 عاماً للخير، تواصل لجنة دوري المحترفين مبادراتها لعام الخير، حيث خصصت الجولة الـ20 لدوري الخليج العربي للأطفال مرضى السرطان، وأطلقت عليها اسم «جولة الأمل».

وتهدف لجنة دوري المحترفين من خلال مبادرة «جولة الأمل» دعم الأطفال مرضى السرطان وإدماجهم في المجتمع، لتقديم رسالة بالأمل في الحياة، والقدرة على التغلب على مرض السرطان بالعزيمة والتفاؤل.

وتحرص لجنة دوري المحترفين على إشراك اللاعبين والأندية في المبادرات المجتمعية، إيماناً منها بالدور الكبير الذي تقوم به الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص في التقارب بين مختلف الفئات والشرائح. وتأتي مبادرة «جولة الأمل»، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، هيئة الصحة بدبي وإدارة التثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة- إمارة رأس الخيمة.

والجدير ذكره أن مبادرة جولة الأمل لدعم الأطفال مرضى السرطان هي رابع مبادرة تقوم بها لجنة دوري المحترفين ضمن مبادرات عام الخير بعد مبادرة «فيكم الخير»، والتي استهدفت فيها الإشادة بدور الفئات العاملة في الأندية في تنظيم المباريات، ثم مبادرة «التشجيع المثالي» التي قدمت خلالها رسالة لنبذ التعصب ومحاربته وبث الروح الرياضية في نفوس المشجعين، ومبادرة «رموز الخير» لتكريم عدد من اللاعبين القدامى من الأجيال السابقة بالإضافة إلى مؤسسي وأعضاء الأندية المختلفة.