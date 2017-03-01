«المحترفين» تخطر «الآسيوي» بتعديل نظام التراخيص وزيادة الرقابة المالية

معتز الشامي (دبي)

عقدت لجنة دوري المحترفين، أول اجتماعاتها مع شركة ديوليت العالمية صباح أمس بمقر الاتحاد بدبي، بهدف مناقشة الآلية الخاصة بتقديم معايير جديدة للرقابة المالية يمكن تطبيقها ضمن نظام التراخيص المطبق من قبل اللجنة في دوري المحترفين.

وشهد الاجتماع، الذي عقد برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، وحضور ممثلي اللجنة والسير ديفيد ريتشاردز سفير دورينا، الحديث عن كل ما يتعلق بالجوانب المالية والميزانيات الخاصة بشركات الكرة، وكيفية التدقيق الحالي، وفق نظام التراخيص المطبق، حيث طالبت الأندية في اجتماع سابق لها بضرورة التعاقد مع شركة عالمية، تقدم حلولاً تسهل الالتزام بطريقة احترافية في الإنفاق وموازاته بالدخل.

وقال عبد الله ناصر الجنيبي: «خلال الاجتماع الأخير الذي كان مع ممثلي الأندية تم تكليف لجنة دوري المحترفين بالتعاقد مع إحدى الشركات المختصة المالية الخاصة بتطوير نظام تراخيص الأندية، بحيث يضمن عمل آلية مالية تساعد على موضوع تقنين المصروفات لدى الأندية، وعقدنا الاجتماع الأول مع شركة ديلويت العالمية بعد التعاقد معها، وهي شركة مختصة في مجال الرياضة بشكل خاص.

وأضاف الجنيبي: «ناقشنا خلال هذا الاجتماع المبدئي، الرؤية الموجودة والمتطلبات والمخرجات اللي نتوقع أن نصل إليها بنهاية المشروع، التي تمتد مدته ما يقارب ستة أسابيع، ونتمنى من خلال هذه المخرجات أن نصل إلى آلية أو نظام معين يقنن عملية الصرف بما يناسب ويتوازى مع طموحاتنا».