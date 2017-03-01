5 تحديات على طاولة الاتحاد الجديد لإحداث التغيير

دبي (الاتحاد)

مع انطلاق أسبوع حافل لمنافسات بطولة دبي للرجال، سيكون الترقب في ختام المنافسات للإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد التنس، الذي يتوقع أن يشهد عدداً من التعديلات وخروج عدد من الأسماء من المجلس، وذلك في وقت باتت اللعبة تحتاج إلى التجديد ومواجهة 5 تحديات مطروحة على الساحة.

أولى الخطوات التي يقوم بها الاتحاد، عقده اليوم ورشة عمل تطويرية لمنطقة غرب ووسط آسيا، وذلك بحضور دافيد هاجيرتي رئيس الاتحاد الدولي، وسيتم خلالها مناقشة سبل تطوير اللعبة في الدولة والمنطقة عموماً.

ويعتبر التحدي الأول لتنس الإمارات، هو تراجع أعداد ومستويات اللاعبين بشكل متواصل وانتقال عدد منهم لممارسة ألعاب أخرى منها البادل تنس، حيث وضع هذا الواقع اللاعب عمر بهروزيان خوض منافسات بطولة دبي رغم تجاوزه حاجز الـ35 من عمره، فيما أدى عدم وجود لاعب إماراتي قادر على المشاركة معه في منافسات الزوجي، إلى مشاركته الإيراني أميرفالا مادانشي، بعد رحيل محمود نادر عن اللعبة حالياً، والتزم بقية اللاعبين بين الاستحقاقات الدراسية أو الخدمة الوطنية.

ويبرز التحدي الثاني في تشييد مجمع رياضي خاص أو ملاعب خاصة على أقل تقدير، تكون ملكيتها لاتحاد اللعبة، عوضاً عن اللجوء لاستئجار ملاعب الأندية من أجل تدريبات المنتخب أو إقامة البطولات.