5 تحديات على طاولة الاتحاد الجديد لإحداث التغيير

دبي (الاتحاد)
مع انطلاق أسبوع حافل لمنافسات بطولة دبي للرجال، سيكون الترقب في ختام المنافسات للإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد التنس، الذي يتوقع أن يشهد عدداً من التعديلات وخروج عدد من الأسماء من المجلس، وذلك في وقت باتت اللعبة تحتاج إلى التجديد ومواجهة 5 تحديات مطروحة على الساحة.
أولى الخطوات التي يقوم بها الاتحاد، عقده اليوم ورشة عمل تطويرية لمنطقة غرب ووسط آسيا، وذلك بحضور دافيد هاجيرتي رئيس الاتحاد الدولي، وسيتم خلالها مناقشة سبل تطوير اللعبة في الدولة والمنطقة عموماً.
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ويبرز التحدي الثاني في تشييد مجمع رياضي خاص أو ملاعب خاصة على أقل تقدير، تكون ملكيتها لاتحاد اللعبة، عوضاً عن اللجوء لاستئجار ملاعب الأندية من أجل تدريبات المنتخب أو إقامة البطولات.
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