مونفيس ينطلق بسرعة 330 كلم بعد غياب 8 سنوات

وليد فاروق (دبي)

احتاج النجم «الأسمر» الفرنسي جيل مونفيس، المصنف الرابع في بطولة دبي الدولية لتنس الرجال، و12 عالميا، إلى تجربة قيادة سيارة أودي آر 8، عبر جولة في شوارع دبي، مع قيادتها في حلبة مغلقة بسرعة وصلت إلى 330 كلم في الساعة، في واحدة من التجارب التي يستمتع بها اللاعبون خارج النشاطات الرياضية للبطولة، ليقدم أفضل أداء له يؤهله لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على البريطاني دانيال إيفانس المصنف 44 عالميا في المباراة التي جمعتهما أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-4 و3-6 و6-1، وذلك بعد غياب 8 سنوات عن بطولة دبي ليعود في النسخة الحالية رقم 25.

وتتواصل فعاليات البطولة حتى يوم السبت المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.67 مليون دولار، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 512 ألف دولار، فيما يحصل وصيف البطولة على 240 ألف دولار.

وخلال آخر مشاركة له والتي تعود إلى عام 2008 خسر مونفيس مباراته الافتتاحية وقتها أمام التشيكي توماس بيرديش، وكان حينها في الترتيب 52 عالمياً وفي سجله ألقاب بطولات أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون للناشئين.

لكن النجم الأسمر واحد المتألقين في «اللعبة البيضاء» عاد إلى دبي هذه المرة عقب إنهائه أفضل موسم له في تاريخه وهو موسم 2016 الذي شهد تقدمه إلى التصنيف السادس عالمياً، قبل أن يصل إلى التصنيف الرابع في الترتيب الأخير وانتزاعه سادس أهم لقب له في واشنطن، كما وصل إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة دون أن يخسر أية مجموعة قبل أن يقصيه نوفاك ديوكوفيتش، وبلغ نهائي بطولتي روتردام وأساتذة الجولة العالمية 1000 نقطة، التي خسرها في مونت كارلو أمام رافاييل نادال.

ويحظى أداء مونفيس في الملاعب باهتمام جماهيري لافت، نظراً لعروضه القوية وضرباته الرائعة، حيث هناك العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب تبرز لمحات وتكتيكات اللاعب الفرنسي المميزة.

وضرب مونفيس موعدا في ربع النهائي مع الإسباني فرناندو فيرديسكو المصنف 35 على العالم، والذي فرض بدوره تفوقه المستمر على مواطنه روبيرتو باوتيستا المصنف 16 على العالم، وتغلبه عليه للمرة الثالثة على التوالي في سجل المواجهات الأربع التي جمعتهما. واحتاج فيرديسكو إلى ساعتين و25 دقيقة في حسم مباراته أمام باوتيستا، بواقع مجموعتين دون لمجموعة واحدة 6-4 و3-6 و7-5. وضمن نفس الدور، تأهل الألماني فيليب كولشرايبر المصنف 29 عالمياً، بعد فوزه المستحق على الروسي دانيال ميدفيدف المصنف 57 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد، ويسير كولشرايبر بخطوات واثقة في البطولة بأداء قوي ورائع قدمه في كل المباريات التي خاضها ليضرب موعداً مساء اليوم في الدور الربع نهائي، مع المصنف الأول عالمياً، البريطاني آندي موراي. كما فاز الفرنسي لوكاس بويي على الروماني ماريوس كوبيل بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4 في مواجهة امتدت 59 دقيقة، ليضرب موعداً مع الفائز من مواجهة السويسري روجر فيدرر والروسي يفجيني دونسكوي، والتي أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس. وحقق الهولندي روبن هاسي، المصنف 66 عالميا مفاجأة بتغلبه على التشيكي توماس بيرديتش المصنف 14 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة، بواقع 6-3 و3-6 و6-4.