دل بوترو: بدأت أشيخ والشاب الصاعد أصبح جيداً

أكابولكو (د ب أ)

عبر الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو إلى الدور الثاني من بطولة المكسيك المفتوحة للتنس «أكابولكو»، إثر تغلبه أمس على اللاعب الأميركي الشاب فرانسيس تيافوي بصعوبة بالغة، ليلتقي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً.

وبعيداً عن مستواه الفني المعهود، فاز دل بوترو على نظيره الأميركي، صاحب الـ19 عاماً، 6 /‏‏‏ 4 و3 /‏‏‏ 6 و7 /‏6 (7 /‏‏‏ 1) في مباراة امتدت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وكبد تيافوي، الذي أكد أن دل بوترو يعد مثلاً أعلى له، مشيراً إلى أنه حصل على توقيعه قبل تسعة أعوام، اللاعب الأرجنتيني عانى معاناة كبيرة خلال المباراة، التي نجح في بسط سيطرته عليها في بعض الأوقات.

وقال دل بوترو عقب اللقاء، «إما أنني بدأت أشيخ أو أن الشباب الصاعد أصبح جيداً للغاية، لقد كانت مباراة قوية، واتسمت بالتوتر»، وأضاف «الجميع ينتظر مباراتي أمام ديوكوفيتش، ولكنني على العكس لم أكن أرغب في هذا، أتمنى أن تكون مباراة جيدة، وأن تساندني الجماهير اللاتينية، إن مواجهة صديق وبطل كبير أمر يدعو للسرور والفخر».

وكان ديويكوفيتش، المصنف الثاني على مستوى العالم، قد عبر إلى الدور الثاني من البطولة المكسيكية، إثر تغلبه 6/‏‏‏ 3 و7/‏‏‏ 6 (7/‏‏‏ 4) على السلوفيني مارتين كليزان، المصنف 62 عالمياً.