رايكونن يكسر رقم هاميلتون

برشلونة (د ب أ)

تصدر الفنلندي كيمي رايكونن، سائق فيراري الحصة المسائية من اليوم الثاني للتجارب التمهيدية لموسم بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وتفوق رايكونن بفارق 0.023 ثانية عن الرقم الذي حققه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، خلال الحصة الصباحية على مضمار دي كاتالونيا في برشلونة أمس.

وخلال الحصة الصباحية، حقق هاميلتون أفضل زمن، مسجلاً دقيقة واحدة و20.983 ثانية، متفوقاً على الفنلندي رايكونن بفارق نحو ثانيتين.

ولكن خلال الحصة المسائية، سجل رايكونن دقيقة واحدة و20.960 ثانية ليكسر رقم هاميلتون، الذي شارك زميله الفنلندي في مرسيدس فالتيري بوتاس بدلاً عنه خلال الحصة المسائية.

وقطع رايكونن 108 لفات بسيارة فيراري «إس إف 70 إتش»، بينما سجل ثنائي مرسيدس 168 لفة بعد أن سجلا 152 لفة الاثنان، ليمنحا مرسيدس التفوق على بقية الفرق.

وحل ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث، يليه كيفين ماجنسن سائق هاس، ثم استيبان أوركان سائق فورس أنديل يليه دانييل كافات سائق تورو روسو ثم بوتاس.

وتواصلت معاناة فريق مكلارين الذي يعتمد على محرك هوندا لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل سائقه البلجيكي 40 لفة فقط ليحل في المركز العاشر من أصل 11 سائقاً، بفارق 4.6 ثانية عن الصدارة، بينما قطع زميله فرناندو ألونسو 29 لفة فقط.

من ناحية أخرى، أعلن المروج لجائزة روسيا الكبرى في سباقات الفورمولا -1 سيرجي فوروبييف تمديد عقد السباق الروسي حتى سنة 2025، وقال فوروبييف لوكالة فرانس برس: «مددنا العقد حتى سنة 2025. التفاصيل المالية لهذا الاتفاق سرية، ولكن يمكنني أن أؤكد لكم بأننا راضون تماماً بهذه الظروف».

ويقام سباق الجائزة الكبرى لروسيا منذ 2014 في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود، وكان العقد السابق سينتهي عام 2021، ويقام السباق هذه السنة في الفترة الممتدة بين 28 إلى 30 أبريل، ويتوقع فوروبييف حضوراً قياسياً لهذه النسخة الرابعة، وقال: «لقد قمنا بتخفيض معدل سعر التذكرة»، مشيراً إلى أنه «على اقتناع بأن هذا سيمكن من تسجيل رقم قياسي جديد».