الوصل والنصر يطاردان الشارقة على القمة

دبي (الاتحاد)

أشعل فارق النقطة دوري أقوياء اليد، بعدما نجح الكبار في تحقيق الفوز في الجولة الثامنة، وحافظ فريق الشارقة على صدارة الدوري بالفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 22-19 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول بصالة نادي الجزيرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة 13-10، ليرفع الملك رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطة على فريق الوصل الذي نجح في الفوز على الأهلي 28-27، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة الإمبراطور، فيما تفوق النصر على فريق الشباب بفارق هدفين 26-24، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتساوى العميد مع الوصل في عدد النقاط برصيد 19 نقطة.

ومع نهاية الجولة التي شهدت 3 مباريات فقط، يتصدر الشارقة قمة الدوري برصيد 20 نقطة يليه الوصل 19 نقطة، والنصر في المركز الثالث 19 نقطة، والشعب في المركز الرابع 14 نقطة، والأهلي الخامس 14 نقطة والجزيرة السادس 14 نقطة، والشباب السابع 14 نقطة والعين الثامن 10 نقاط.

غابت الأهداف في الدقائق الأولى عن مواجهة الديربي بين الوصل والأهلي، رغم لعب الوصل بطريقة 5-1، وفرض رقابة على حسين زكي محترف الأهلي، إلا أن الفرص التي سنحت للفريقين ضاعت بسبب السرعة وتألق محمد إسماعيل حارس الوصل وعلي حسين حارس الأهلي، ويهدر حسين زكي رمية جزائية ومن بعده يوسف بلال.