تكريم «المتميزين» والرعاة في «اليوم الرياضي» بعجمان

رضا سليم (عجمان)

كرّم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، أمس، الجهات الراعية واللجان العاملة في اليوم الرياضي الوطني بإمارة عجمان والهيئات والجهات الراعية، وذلك بفندق سراي عجمان، تقديراً لما قدموه خلال الفعاليات التي أقيمت في الإمارة، والتي شهدت مشاركة 12 ألف شخص، في 50 فعالية في 15 مركزاً على مستوى الإمارة، يتقدمهم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس نادي عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعدد كبير من الشخصيات.

حضر حفل التكريم، عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، والعميد راشد مجلاد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وعبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا لليوم الرياضي الوطني بإمارة عجمان، كما حضر أعضاء اللجنة المنظمة وممثلو جميع اللجان العاملة في الحدث.

وأعرب الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عن شكره لجميع اللجان العاملة في الحدث الرياضي السنوي، مؤكداً أن المستوى الذي ظهر به تنظيم الفعاليات يؤكد التطور الكبير من نسخة إلى أخرى، وأن النسخة الثانية كانت الأبرز، خاصة في ظل تفاعل جميع الجهات والدوائر الحكومية وتفاعل القطاع الخاص أيضاً، بالإضافة إلى تنوع الفعاليات في عدد كبير من المناطق داخل الإمارة.

وأضاف أن النجاحات التي شهدها اليوم الرياضي الوطني في نسخة 2017، تمثل مسؤولية كبيرة وتحدياً جديداً في الموسم المقبل في الظهور بمستوى أفضل، ولدينا ثقة كبيرة في كل اللجان العاملة، ونأمل أن نترك بصمة جديدة في العام المقبل.