15 شوطاً في الجولة الـ 11

دبي (الاتحاد)

يستضيف منتجع ونادي الحبتور للبولو بعد ظهر اليوم منافسات الأسبوع الحادي عشر لدوري الإمارات لقفز الحواجز، الذي يقام برعاية لونجين وإشراف اتحاد الفروسية وبالتعاون مع منتجع الحبتور، وهي المرحلة الثانية للدوري الذي تستمر منافساته حتى آخر أبريل المقبل في ختام الموسم.

وتتألف المنافسات من 15 شوطاً، تبدأ بشوط من جولة واحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 5 إلى 6 سنوات على حواجز يتراوح ارتفاعها بين 110 و120 سم، وتعقبه على التوالي أشواط الفرسان للفئات الصغرى، الجونيورز، الفرسان الأطفال، خيول القفز الصغيرة عمر 4 إلى 5 سنوات، وشوط مفتوح المشاركة فيه للفئات الصغرى والوسطى والكبرى، وتختتم بشوط مفتوح للفرسان من الفئتين الوسطى والكبرى على حواجز يتراوح ارتفاعها بين 135 و140 سم.

وتقام يوم غد ثمانية أشواط على فترتين صباحية ويبدأ الأول في الثامنة والنصف صباحاً وهو مخصص للفرسان الأطفال، وتليه أشواط فئة المبتدئين والخيول الصغيرة عمر 4 و5 سنوات، ثم شوط مفتوح وجميعها بمواصفات الجولة الواحدة، تعقبها أشواط جولة تمايز لفئات الفرسان أصحاب خيول القفز الصغيرة 5 و6 سنوات، الفئة الصغرى وفئة الجونيورز.

وفي الفترة المسائية تتواصل المنافسات بشوط تجميع النقاط بالجوكر وهو مفتوح لمشاركة الفرسان من الفئات الصغرى والوسطى والكبرى، والختام بشوط جولة تمايز مفتوح لمشاركة الفرسان من الفئتين الوسطى والكبرى على حواجز يتراوح ارتفاعها بين 140 و145 سم.

يمثل اتحاد الفروسية حسام زميت، ويترأس لجنة التحكيم الدولي حسن موسى بمعاونة ثلاثة محكمين، ويصمم مسارات الأشواط الدولي كريستوف جونن بمعاونة ناديزدا ليبوفسكايا، وتشرف على الميادين ولين الرضا بمعاونة كريم حسين ومحمد منصور.

وتأتي عودة الدوري بعد ختام البطولات الدولية والتي نظمتها أندية ومراكز الفروسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، كانت خلالها ميادين الفروسية بالإمارات مسرحاً لمختلف الفئات الدولية، والتي شارك فيها مئات الفرسان والفارسات من دول العالم.