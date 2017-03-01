غنتوت (الاتحاد)

كشف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أمس، عن تفاصيل مهرجان بولو غنتوت الخيري الذي يقام غداً، تجاوباً مع مبادرة «عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شعاراً عام 2017، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ويخصص ريعه الخيري من حملة التبرعات والمساهمات لدعم مرضى التوحد بالدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي أمس بمقره، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد النعيمي مدير عام النادي، وعبدالله إسماعيل الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وماتيو غانم المدير الدولي للمبيعات، إي دي إس سيكيوريتيز، وأمير فهيم ممثل مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، ومروان السبع مساعد مدير عام مازيراتي، بريمير موتورز، والدكتور موفق مصطفى المدير التنفيذي لمركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة، وناصر عبد الله الشامسي كابتن فريق غنتوت.

وأشاد سعيد بن حوفان في بداية المؤتمر بالمبادرة الخيرية الإنسانية المجتمعية التي تقام بناء على توجيهات سمو رئيس النادي، ومتابعة سموه المستمرة لإبراز مثل تلك الفعاليات المجتمعية الخيرية، إيماناً من النادي وتفاعله مع مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية والرياضية، وتأكيداً لرسالته التي أشهر من أجلها في ظل الطفرة التي يعيشها النادي، مما أكسبه قاعدة عريضة من اللاعبين واللاعبات وعشاق اللعبة، مما يسهم في تحقيق رسالته التي أشهر من أجلها.

وكشف أحمد النعيمي، مدير عام النادي، فقرات المهرجان الخيري الكبير الذي يحرص النادي على تنظيمه سنوياً كمسؤولية مجتمعية ورسالة إنسانية وفكرة تربوية، والتي تزامنت مع انطلاقة عام الخير 2017، تجاوباً مع مبادرة «عام الخير-2017» التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة.