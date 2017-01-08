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الهاشمي يدعو جميع الفئات للتفاعل الإيجابي مع الحملة

ترجمة حقيقية لنشر الوعي الصحي بالمجتمع
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تاريخ النشر: الأحد 08 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

دعا عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، جميع فئات المجتمع للتفاعل الإيجابي مع حملة «جسدك أمانة» التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة.

أكد الهاشمي: أن هذه المبادرة ترجمة حقيقية لنشر ثقافة الوعي الصحي والحد من التعرض للأمراض الشائعة في هذا العصر، بالإضافة إلى رفع معدلات الإدراك لأساليب الحياة الصحية السليمة، وأكد على دعم القيادة الرشيدة لمثل هذه المبادرات التي تستهدف صحة المجتمع بمختلف شرائحه للمساهمة في تحقيق النهضة المرجوة في كل المجالات.

وقال الهاشمي: قادة وشيوخ الإمارات هم القدوة والمثل الأعلى لنا، فهم يدعمون مثل هذه المبادرات بالتطبيق والفعل وليس مجرد القول، ونحن محظوظون بهم ويتوجب علينا أن نستلهم روح الإبداع والتميز منهم، وأن نستفيد من البنية التحتية المثالية التي توفرها الدولة لمثل هذه الأغراض، وأن نغرس في أبنائنا في صغرهم حب الرياضة وضرورة وجودها ضمن برنامجهم اليومي.

وتابع الهاشمي: حملة «جسدك أمانة» تنسجم مع أهداف واستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، فضلاً عن كونها عنصراً أساسياً من عناصر اللعبة الأساسية التي يقوم بنشرها وتثقيفها وتسويقها، لذلك فقد كنا من أولى الجهات الداعمة لها، وشعارنا هو «المساهمة في بناء جيل قوي» وبناء الجيل القوي يتطلب أن يمارس أبناؤنا الرياضة، ولعبة الجوجيتسو جزء لا يتجزأ من منظومة الرياضة محلياً وعالمياً.

ووفقاً للإحصائيات الأخيرة، يمارس لعبة الجوجيتسو حالياً في الدولة ما يزيد على 76 ألف لاعب ولاعبة على مستوى الدولة، وتتضمن اللعبة على برامج تدريبية بدنية لرفع معدلات اللياقة، وفقرات أخرى فنية لصناعة الأبطال وتأهيلهم للتحديات الكبرى، وقد أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت على ممارسي اللعبة بأنها قللت من حجم الإصابة بأمراض العصر وعلى رأسها السمنة التي هي جوهر الأمراض التي تستهدفها حملة «جسدك أمانة». ... المزيد
     
 

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