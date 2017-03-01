سباق فردي الكبار يختتم «دراجات آسيا» على الطريق

محمود شلبي (المنامة)
يسعى منتخبنا للكبار إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد ميدالية قارية جديدة في سباق الفردي العام للطريق الذي ينطلق اليوم في موقع السباقات بحلبة البحرين الدولية لمسافة 153 كلم في ختام بطولة آسيا للطريق.
وأنهى منتخبنا استعداداته للسباق أمس بعد سلسلة من تدريبات انتظم فيها منذ وصوله للمنامة تحت إشراف المدرب مهدي عزيز، ويمثل منتخبنا يوسف محمد ميرزا والمخضرم بدر محمد ميرزا وأحمد يوسف المنصوري وجابر حسين المنصوري.
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وأشاد أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات والمرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي في الدورة الجديدة باستضافة البحرين للبطولة وأثنى على التنظيم الجيد.
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