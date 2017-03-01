سباق فردي الكبار يختتم «دراجات آسيا» على الطريق

محمود شلبي (المنامة)

يسعى منتخبنا للكبار إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد ميدالية قارية جديدة في سباق الفردي العام للطريق الذي ينطلق اليوم في موقع السباقات بحلبة البحرين الدولية لمسافة 153 كلم في ختام بطولة آسيا للطريق.

وأنهى منتخبنا استعداداته للسباق أمس بعد سلسلة من تدريبات انتظم فيها منذ وصوله للمنامة تحت إشراف المدرب مهدي عزيز، ويمثل منتخبنا يوسف محمد ميرزا والمخضرم بدر محمد ميرزا وأحمد يوسف المنصوري وجابر حسين المنصوري.

وظهر دراجنا سيف معيوف الكعبي بمستوى جيد في سباق الفردي العام تحت 23 سنة لمسافة 115 كلم في 9 دورات الذي أقيم أمس وظل منافساً قوياً طوال دورات السباق ونجح في الدخول إلى خط النهاية مع المجموعة ولم يفصل بينهم سوى ألفوتوفينيش الذي حدد ترتيب المتسابقين، حيث جاء الياباني أوكاموتو حاياتو في المركز الأول وقطع المسافة 2:44:43 ساعة وحل في المركز الثاني الكازاخستاني جيديش ييفجاني فيما حل في المركز الثالث الإيراني جانج خانلو.

وأشاد أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات والمرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي في الدورة الجديدة باستضافة البحرين للبطولة وأثنى على التنظيم الجيد.