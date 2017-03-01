«بيج آند فيت» ترعى القبيسي في البطولات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بيج آند فت عن رعايتها للعداء راشد بطي القبيسي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الجزيرة أمس الأول بحضور القبيسي وعصام البيوك المدير التنفيذي لبيج أند فيت، وهشام البيوك المدير الفني والتسويقي للشركة وفرهاد نهاس ممثل سايتك في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب القبيسي عن اعتزازه وفخره بالخطوات الكبيرة التي قطعها على صعيد المشاركة في السباقات بشتى أشكالها ويتقدمها سباقات القدرة والتحمل التي سطر فيها إنجازات كبيرة جاءت بفضل الرعاية الكبيرة التي يحظى بها من قبل القيادة الرشيدة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي التي يعتبر أحد منتسبيها، مشيداً بدعم بيج أند فيت لمسيرته الرياضية، لافتاً إلى أن هذه الرعاية من شأنها أن تنعكس وبشكل إيجابي على حضوره التنافسي القادم.

وقال عصام البيوك إن رعاية القبيسي لم تأت من فراغ عند النظر إلى حضوره الجيد في الاستحقاقات العالمية التي خاضها وإصراره الكبير على الوجود ضمن العدائين الكبار دائماً، ومن هنا كانت الشركة حريصة على رعايته في مشاركاته القادمة على أمل التتويج بإنجازات جيدة، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم للقبيسي كل المساعدة المطلوبة على صعيد المكملات الغذائية والدعم الفني في مختلف المسابقات التي سيخوضها في منطقة الخليج وأوروبا وأميركا.

بدوره، أكد هشام البيوك أن الشركة حريصة على نشر الثقافة الرياضية الحقيقية، مستندة على التوجه إلى كافة الألعاب الرياضية بلا استثناء من خلال الاعتماد على العديد من الخبراء والمدربين والتواصل مع الجمهور وتلبية الدعوات من أية جهة كانت، حيث نجحت في الانتشار الواسع داخل الإمارات، مؤكداً أن رعاية القبيسي جاءت بعدما لمست الشركة الدور الكبير الذي يقوم به في نشر رسالة رياضة مهمة لدى الأجيال الإماراتية الواعدة.

من جانبه، أكد فرشاد نهاس حرص الشركة على الوجود في المنطقة بوصفها إحدى الشركات التي تعنى بالمكملات الغذائية على الصعيد العالمي، مشيداً بما حققه القبيسي بوصفه أحد أبرز العدائين في منطقة الخليج. الجدير بالذكر أن القبيسي حصد العديد من الإنجازات اللافتة طوال مسيرته الرياضية، حيث يعتبر أول خليجي وعربي يشارك في بطولة العالم للقدرة والتحمل التي أقيمت فعالياتها في ولاية كاليفورنيا الأميركية خلال العامين الماضيين، وحصل في النسخة الأولى على المركز 20 وعلى المركز السادس في نسخة العام الماضي، كما سبق له الظفر بلقب سباق سبارتن ريس إكس دبي العالمي للحواجز والجري الذي أقيم في قرية حمد العالمية لسباقات القدرة بالبحرين العام الماضي متفوقاً على 3500 عداء من شتى أنحاء العالم، كما حقق المركز السادس في سباق سبارتن ريس إكس دبي العالمي والذي أقيم في أبوظبي بعدما خاض منافسة مع 2500 عداء ليتأهل إلى بطولة العالم المنتظر أن تقام في أميركا أكتوبر المقبل.