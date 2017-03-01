طرباش وبطيّر يهديان الأردن والجزائر «الذهب»

دبي (الاتحاد)

واصلت المنتخبات العربية تألقها بعدما حصدت الأردن الميدالية الذهبية الثانية والجزائر الميدالية الأولى، إلى جانب عدد من النتائج الجيدة في مختلف منافسات الأوزان المتوسطة التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثامنة لبطولة فزاّع الدولية الثامنة لرفعات القوة «كأس العالم» دبي 2017، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها ويحتضنها نادي دبي للمعاقين.

وأوفت منافسات اليوم الثاني بكامل وعودها عبر مساعي المشاركين للصعود على منصة التتويج، وكشفت عن عدد من المواهب الصاعدة، وشهدت المنافسات حصول منتخب الأردن على ثاني ميدالية ذهبية عبر محمد طرباش في فئة وزن 59 كلج، بعدما تمكن من رفع 172 كلج، وجاء ثانياً القيرغستاني إسين كاليف الذي رفع 168 كلج، وحل في المركز الثالث الأوكراني روسلان كورشينسكي الذي رفع 160 كلج وتساوى مع الهندي أشوك بنفس الوزن في المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة الناشئين لنفس الوزن، حقق الكازاخستاني أزخول زاريلجابوف الميدالية الذهبية بعدما رفع 100 كلج، وجاء ثانياً مواطنه فلاديمير نايزافتين الذي رفع 98 كلج، وحل في المركز الثالث الياباني كازوكي أوكوياما الذي رفع 92 كلج.

وفي فئة وزن 65 كلج، كسب الجزائري حسين بطيّر الميدالية الذهبية بعدما رفع 178 كلج، وجاء ثانياً البولندي مارك تريكاز الذي رفع 176 كلج، وحل في المركز الثالث المصري محمد عطا الذي رفع 175 كلج.